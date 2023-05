États-Unis: kidnappée il y a six ans, elle est retrouvée grâce à une série Netflix

Une jeune Américaine a été retrouvée six ans après son enlèvement par une commerçante de la Caroline du Nord qui a entendu parler du dossier dans la série «Unsolved Mysteries» produite par Netflix.

Kayla Unbehaun n’avait que neuf quand sa mère Heather Ubehaun l’a kidnappée en 2017. Elle avait été vue pour la dernière fois le 4 juillet, mais avait disparu le lendemain lorsque son père est allé la chercher chez sa mère, selon la police de South Elgin en Illinois, tel que rapporté par la chaîne ABC7.

Elle a été retrouvée samedi grâce à la propriétaire d’un magasin à Asheville, en Illinois. «Un témoin croyait avoir reconnu une femme qui avait kidnappé un enfant en 2017», a indiqué dans une publication Facebook la police locale en précisant ensuite que la mère et son enfant avaient été identifiés.

Selon ABC7, la femme avait visionné un épisode de la série Netflix «Unsolved Mysteries» dans lequel le cas de Kayla Unbehaun était évoqué.

«Heather Unbehaun, qui était recherchée en vertu d'un mandat d'extradition hors de l'Illinois pour enlèvement d'enfant, a été placée en garde à vue et incarcérée dans le centre de détention du comté de Buncombe moyennant une caution garantie de 250 000 $», a ajouté la police d’Asheville.

«Je suis ravi que Kayla soit en sécurité à la maison. Je veux remercier @ElginPDFD, le Centre national pour les enfants disparus et exploités (NCMEC) et tous les organismes chargés de l'application de la loi qui ont aidé à son cas. Nous demandons la confidentialité alors que nous apprenons à nous connaître à nouveau et naviguons dans ce nouveau départ», a indiqué le père de la jeune adolescente dans un tweet du NCMEC.