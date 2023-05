Évaluation des coûts du tramway: la Ville de Québec demande un délai au gouvernement

La Ville de Québec, qui devait déposer le dossier d’affaires du tramway au gouvernement du Québec d’ici la fin mai, compte demander un délai de «quelques semaines» pour s’assurer de bien évaluer les coûts du mégaprojet.

C’est ce que le maire de Québec, Bruno Marchand a révélé, mardi après-midi, juste avant le début du conseil municipal.

Ce dernier a toutefois dit travailler pour que ce nouveau délai ne change rien aux autres échéanciers du tramway au cours des prochains mois, notamment pour le volet «infrastructures» du processus d’approvisionnement.

Évitant d’être trop précis, le maire Marchand a suggéré que les discussions actuelles avec les consortiums en lice pour ce volet pourraient concerner la réalisation des travaux préparatoires du tramway.

Pour tenter de faire des économies, la Ville pourrait réaliser un pourcentage plus élevé que les 50% prévus initialement pour les travaux préparatoires, a-t-il laissé entendre sans toutefois s’y engager formellement.

Il a également promis de ne pas «coincer» le gouvernement de Québec dans le temps, puisque ce dernier a différentes étapes dans son propre processus d’approbation.

Quelques minutes après cette sortie du maire Marchand, Patrick Paquet, chef d’Équipe Priorité Québec, a regretté un « manque de cohérence ». Selon lui, « il [le maire] parle, il parle, mais on dirait qu’on n’a pas de plan. On ne sait où on s’en va. C’est toujours nébuleux (...) On connaît les nouveaux coûts et ça doit être assez désastreux ».

Virages à gauche

Réagissant aux craintes exprimées la semaine dernière par les propriétaires sur Centre d'affaires Henri-IV, qui s'inquiètent de la perte d'accès à leur secteur après l'arrivée du tramway, qui interdira plusieurs virages à gauche, le maire dit comprendre leur situation.

«Sur la plateforme du tramway, il peut y avoir quelques changements, mais ce serait très surprenant. [...] Maintenant, il y a beaucoup de possibilités sur les façons d'accéder à ce secteur. On a encore de la latitude.»

Les propriétaires seront rencontrés. Selon Bruno Marchand, plusieurs aspects positifs viendront du tramway.

«Je comprends leurs craintes et c'est correct qu'ils les expriment. Je ne pense pas que ça va nuire, je pense même que ça va augmenter l'attractivité, parce qu'on va pouvoir s'y rendre avec un moyen de mobilité qui va être intéressant.»

Cela représentera même selon lui un avantage pour les entreprises, qui pourront utiliser l'argument de la carboneutralité, dans le déplacement de leurs employés.