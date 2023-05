Favoriser l’intégration des travailleurs étrangers temporaires en Estrie

L’organisme Actions Interculturelles proposera, cet été, des activités aux travailleurs étrangers pour leur faire découvrir l’Estrie et favoriser leur intégration.

Les travailleurs étrangers temporaires sont nécessaires aux entreprises comme la Ferme St-Élie. «Les travailleurs qui viennent ici sont le moteur», a souligné le copropriétaire de la Ferme, Jorge Yurien Hernandez Cobos.

Pour les travailleurs aussi, c'est une expérience positive. «J'aime travailler ici parce que je suis venu chercher de nouvelles expériences», a lancé Juan Carlos, l’un des travailleurs de la Ferme St-Élie.

L’intégration favorisée

Leur intégration au milieu est importante. «Nos travailleurs au kiosque sont Québécois, mais on fait des activités chaque semaine tous ensemble», a expliqué la copropriétaire de la Ferme St-Élie Andrée-Anne Fisette. Sortir des champs est important pour le bien-être des travailleurs.

«L’intégration sociale permet de les soutenir avec différentes activités, de leur donner des séances d’information. Tout ça dans le but qu’ils soient bien», a expliqué le directeur général d’Actions interculturelles de développement et d'éducation de l'Estrie (AIDE).Le projet-pilote Les Tisse-Rangs a pour but de soutenir les travailleurs temporaires dans leur intégration.

«On a eu déjà une activité de cabane à sucre, on va avoir aussi une activité de pêche au Parc Découverte Nature, les expos agricoles, le rodéo d’Ayers Cliff, tout est bon pour faire en sorte que les travailleurs puissent rencontrer la population locale», a mentionné le coordonnateur des travailleurs étrangers temporaire pour AIDE, Jasmin Chabot.

L’immigration permanente est le but de plusieurs

Même si toutes ces activités sont offertes, certains préfèrent leurs cours de francisation. «Cette année, ce que j'aime le plus, c'est que, dans mon temps libre, j'apprends à parler et à lire en français», a lancé gaiement Juan Carlos lorsque questionné sur ses activités préférées.

Le but de certains travailleurs est de s'établir chez nous pour de bon. Une bonne nouvelle pour les entreprises agricoles, pour ses travailleurs, mais aussi pour la diversité de nos communautés selon AIDE.

C’est la première année que le projet Les Tisse-Rangs est financé par Québec. Le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration octroie un peu plus de 400 000 $ pour organiser toutes ces activités.