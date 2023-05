«FEM»: un drame musical qui traite d’identité de genre

Lenni-Kim Lalande est la vedette du drame musical FEM, dans lequel le comédien et chanteur de 21 ans interprète un jeune s’interrogeant sur son identité de genre.

Parmi les autres comédiens qui se présentent sur le plateau ces jours-ci dans la région de Montréal, citons Gabriell Audet, Emmanuel Auger, Thomas Boonen, Marie-Soleil Dion, Willia Ferland-Tanguay, Chantal Fontaine, Alexis Gauthier, Danny Gilmore, Hugo Giroux, Robin L’Houmeau, Jonathan Michaud, Léopold Nault, Devon O’Connor, Luis Oliva, Ellicyane Paradis et Andréanne Théberge.



Émily Bégin est aussi de la partie dans son tout premier rôle dramatique au petit écran – on peut la voir en ce moment dans le docuréalité Si on s’aimait encore à TVA –, alors que Lenni-Kim Lalande (Transplant 2, Lou et Sophie, Les beaux malaises) porte son premier rôle principal à la télé.





PHOTO FOURNIE PAR Unis TV

Voici le synopsis dévoilé mardi: «Zav, un jeune musicien hyperpop de 16 ans, rêve de percer dans l’industrie de la musique. Parallèlement à ce désir, Zav remet en question son identité de genre. Ces questionnements lui font craindre des répercussions sur ses relations avec sa famille et sa communauté franco-ontarienne. C’est pourquoi il utilise les réseaux sociaux pour vivre anonymement sa féminité et partager son art. Toutefois, cette réalité ne pourra demeurer cachée éternellement».

Le titre FEM, abréviation de «féminin», «fait généralement référence à une personne de la communauté LGBTQ qui démontre des comportements stéréotypiquement associés aux femmes», pour ceux qui se posent la question. On prononce «faime».

Les 10 épisodes de 24 minutes seront diffusés l’hiver prochain sur Unis TV. «FEM» est une idée originale de Maxime Beauchamp, un artiste franco-ontarien LGBTQ. Produite par Ugo média, dont il s’agit de la première fiction télévisée après plusieurs séries numériques, «FEM» est réalisée par Marianne Farley. Les textes sont l’œuvre de Maxime Beauchamp, Joëlle Bond, Anne-Hélène Prévost, William S. Messier et Camille Trudel.