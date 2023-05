Hausse de salaire de 71 000$ en un an pour le chef de cabinet de Legault

L’inflation n’a pas épargné la rémunération des mandarins de l’État et des directeurs de cabinet des ministres du gouvernement. Mais c’est le bras droit de François Legault qui remporte la palme de la plus imposante hausse de salaire, avec une augmentation de 71 000$ en un an.

Fidèle compagnon d’arme du premier ministre, Martin Koskinen bénéficie désormais d’une rémunération de base de 301 063$, soit 31% de plus que l’an dernier, révèlent les plus récentes données du Conseil exécutif.

Notons que le chef de cabinet de François Legault peut également compter sur une allocation annuelle de dépenses de fonction de 4830$ et d’une allocation mensuelle de séjour à Québec de 1571$.

À titre comparatif, le premier ministre touche actuellement 208 000$ par an pour diriger le Québec. Un salaire qui pourrait toutefois être revu à la hausse (270 000$) si les députés de l’Assemblée nationale adoptent le projet de loi caquiste déposé récemment prévoyant une augmentation de la rémunération des élus.

L’attaché de presse de François Legault n’était pas en mesure mardi d’expliquer la hausse des émoluments de son chef de cabinet et nous a renvoyé au ministère du Conseil exécutif. Au moment d’écrire ces lignes, on ne nous avait pas fourni de réponse quant aux raisons à l’origine de cette fulgurante augmentation.

En matière de salaire, Martin Koskinen est loin devant les autres directeurs de cabinet des ministres du gouvernement de la CAQ. Ses plus proches rivaux, qui chapeautent les bureaux de Pierre Fitzgibbon, de Christian Dubé, de Benoît Charette et de Bernard Drainville, gagnent maintenant 185 250$ par an.



27% de hausse pour une sous-ministre



Les mandarins de l'Étatet hauts-fonctionnaires ne sont pas en reste. Certains ont bénéficié d’une hausse de salaire de plus de 27% dans la dernière année. C’est le cas de la sous-ministre adjointe aux Transports, Valérie Maltais, qui a vu sa rémunération passer de 151 772$ à 193 334$.

La Vérificatrice générale du Québec a aussi connu une augmentation de salaire substantielle. Guylaine Leclerc engrangera 62 000$ de plus cette année, pour une rémunération de base de près de 293 000$.

Sous-ministre adjointe à l’Immigration, Karine Dumont a aussi pu compter sur une bonification de plus de 25% de son salaire depuis un an.

Les cinq plus gros salaires des directeurs de cabinet**





15 plus importantes hausses de salaire dans la haute fonction publique*

*Seulement les hausses de salaire des hauts fonctionnaires ont été comparées. Ceux-ci ont tous des frais de fonction variables et certains bénéficient d'allocation de séjour et/ou d'automobile.

–Avec la collaboration de Philippe Langlois