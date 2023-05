Hausse du nombre de dépotoirs clandestins

Une hausse du nombre de dépotoirs illicites a été remarquée à l’échelle de la province par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts et leur nettoyage coûte cher à Québec et aux municipalités.

Selon le plus récent inventaire effectué, il y a 1147 dépotoirs illicites dans la province. Dans l’Est-du-Québec, on en retrouve 104 au Bas-St-Laurent, 130 en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et 114 sur la Côte-Nord.

Pour l’année financière 2022-2023, 282 sites ont été nettoyés par Québec qui a investi près de 600 000 $ pour inspecter et nettoyer des dépotoirs clandestins.

TVA NOUVELLES

Les citoyens peuvent d’ailleurs signaler la présence de ces sites aux autorités.

Les efforts se poursuivent dans la Haute-Côte-Nord pour combattre ce fléau. C’est un enjeu qui est connu depuis plusieurs années dans la région, notamment en raison du vaste territoire dans l’arrière-pays et par la présence de chemins forestiers.

La MRC La Haute-Côte-Nord participe depuis 2022 avec Environnement Côte-Nord à une vaste campagne de sensibilisation sur le territoire auprès des citoyens.

Des opérations de nettoyage ont eu lieu l’an dernier et vont se poursuivre cette année.

«Bien sûr, la poursuite des actions de nettoyage cette année. Petit fait, soit dit en passant, en 2022, pour notre première saison, nos activités nous ont permis de retirer 5 tonnes de matières des milieux naturels», a expliqué l’agente aux communications de la MRC La Haute-Côte-Nord, Marylise Bouchard.

La collaboration de tous est demandée.

«On voit sur la carte que des dépotoirs clandestins se trouvent tout près des écocentres, parfois. C’est un petit peu dérangeant. Donc, c’est pour ça qu’on veut vraiment mettre l’emphase, au lieu d’aller porter ça dans la nature, car ça coûte extrêmement cher de nettoyer des dépotoirs clandestins. On veut axer sur le positif et utiliser nos services d’écocentres», a ajouté Mme Bouchard.

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts indique qu’il n'y a pas une surveillance systématique des sites nettoyés.

Toutefois, lors des sorties sur le terrain, des vérifications peuvent être effectuées.