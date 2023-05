Inflation: l’indice des prix à la consommation a augmenté de 4,4 %

La hausse des prix des loyers et du coût de l'intérêt hypothécaire a contribué à faire grimper l’inflation d’une année à l’autre en avril 2023, selon les dernières données de Statistique Canada publiées mardi.

Ainsi, le taux d’inflation a augmenté de 4,4 % d'une année à l'autre en avril, après avoir progressé de 4,3 % en mars.

Il s'agit de la première accélération de l'inflation globale des prix à la consommation depuis juin 2022, a noté Statistique Canada.Les données montrent que les Canadiens ont déboursé davantage pour le coût de l'intérêt hypothécaire en avril (+28,5 %) par rapport à avril 2022, sous l'effet d'une hausse du nombre de prêts hypothécaires obtenus ou renouvelés à des taux d'intérêt plus élevés.

«En avril 2023, le contexte de l'augmentation des taux d'intérêt pourrait également avoir contribué à la croissance des prix des loyers (+6,1 %) en stimulant la demande de logement locatif», a indiqué l’agence fédérale.

La croissance des prix à l’épicerie ralentit

D'une année à l'autre, les prix dans les épiceries ont augmenté à un rythme plus lent en avril (+9,1 %) qu'en mars (+9,7 %).

Ce ralentissement est notamment attribuable à la hausse moins marquée des prix des légumes frais d'une année à l'autre en avril (+8,8 %) par rapport à mars (+10,8 %).

C’est aussi le cas du café et du thé qui ont enregistré une hausse de 6,4 % d'une année à l'autre en avril 2023, comparativement à une hausse de 11,1 % observée en mars.

Le ralentissement de la croissance des prix a toutefois été atténué par la hausse des prix des fruits frais. Les prix ont en effet augmenté de 8,3 % d'une année à l'autre en avril, après avoir crû de 7,1 % en mars.

Nouvelle baisse de l’essence

Si les prix de l'essence ont continué de baisser d'une année à l'autre au Canada, ils ont augmenté de 6,3 % entre le mois de mars 2023 et avril 2023. Selon Statistique Canada, il s'agit de la plus forte hausse mensuelle depuis octobre 2022.

Notons également que dans cinq provinces, la croissance des prix d'une année à l'autre s'est accélérée en avril par rapport à mars.

L'Alberta a affiché la plus forte augmentation des prix entre mars et avril, en partie en raison d'une hausse des prix de l'électricité. Au Québec, le taux d’inflation a atteint 4,8 % d’une année à l’autre en avril, en hausse de 0,8 % entre mars et avril.