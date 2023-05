Italie: deux nouveaux squelettes exhumés à Pompéi

Deux nouveaux squelettes ont été retrouvés dans les ruines de la ville romaine de Pompéi, détruite par l'éruption du Vésuve en l'an 79, a indiqué mardi le ministère italien de la Culture.

Les squelettes fraîchement mis au jour lors de travaux de maintenance de la célèbre «Maison des chastes amants» sont probablement ceux de deux hommes d'une cinquantaine d'années.

Ils présentent «des fractures multiples causées par l'écroulement de l'édifice», précise un communiqué du ministère.

Selon les archéologues, les habitants de Pompéi ne sont pas morts uniquement à cause de l'éruption du Vésuve, entraînant des coulées de lave et d'importantes retombées de cendre volcanique, mais aussi du fait du séisme qui l'a accompagnée et qui a provoqué l'écroulement de nombreux bâtiments.

«Les techniques des fouilles modernes nous aident à comprendre toujours mieux l'enfer qui a entièrement détruit la ville de Pompéi en deux jours, tuant de nombreux habitants», a souligné Gabriel Zuchtriegel, directeur du Parc archéologique de Pompéi, cité dans le communiqué.

La cendre volcanique crachée il y a 2000 ans par le Vésuve s'est sédimentée sur la plupart des habitations de Pompéi, ce qui a permis de les préserver presque intégralement, tout comme nombre des corps des 3000 morts que causa la catastrophe.

Pompéi, classée au patrimoine mondial de l'Unesco, est la deuxième destination touristique la plus visitée d'Italie après le Colisée de Rome.