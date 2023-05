La «bosse» de l’A40 bientôt réparée

Une importante déformation de la chaussée sur l'autoroute 40 ouest à Trois-Rivières, communément désignée comme la «bosse», sera finalement corrigée.

Les automobilistes et camionneurs doivent encaisser une bonne secousse, depuis maintenant plus de dix ans, à chaque fois qu'ils la franchissent dans le secteur du boulevard des Récollets.

Cette irrégularité de la surface de roulement a été formée, a-t-on expliqué, par un glissement de la structure du pont d'étagement ferroviaire. «En fait, c'est un tassement qui a été constaté au niveau de l'une des culées il y a plus d'une décennie. Par contre, il n'y avait pas de problème au niveau de l'intégrité de la structure. Ce que le ministère a remarqué, c'est que dans les dernières années, cette différence de hauteur a entraîné une dégradation de la chaussée qui s'est accélérée», a expliqué Roxanne Pellerin, porte-parole de Transport-Québec.

L'employé d'un service de dépannage routier confirme le désagrément occasionné par cette déformation. «On ralentit et on se fait brasser pas pire».

La réparation à la chaussée et à la structure du viaduc se fera au prix de 2,3 millions $ et de près de cinq mois de chantier et d'entraves à la circulation.

Le retrait d'une voie vers l'ouest aura vraisemblablement comme conséquence de compliquer l'accès au pont Laviolette lors de deux autres fins de semaine de travaux intensifs et aussi lors de la période des vacances de la construction. Il est même prévu, vers la fin de l'été, de fermer complètement la bretelle des Récollets – A40 ouest pour une période de neuf semaines.