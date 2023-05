La Popote Express de Chicoutimi fermera temporairement

La Popote Express de Chicoutimi, qui sert près de 700 repas par semaine, notamment à des aînés et des personnes en perte d'autonomie dans la région, devra fermer temporairement à partir du 16 juin, et ce, jusqu’en septembre, faute d’avoir les ressources financières pour poursuivre les opérations.

Des billets sont distribués depuis lundi dans les boîtes à lunch des usagers pour les informer de la fermeture temporaire.

«Je me suis donné jusqu'au mois de septembre pour essayer de réorganiser quelque chose pour arriver à un nouveau financement», a expliqué Richard Bergeron, président du conseil d’administration.

L'organisme a un déficit d'environ 10 000 $ par mois, soit 120 000 $ par année. Plusieurs bénévoles y donnent de leur temps sans compter les quatre employés qui perdront bientôt leur emploi.

«Ma grosse subvention vient du CIUSSS et ils ne veulent pas m'augmenter», a expliqué M. Bergeron.

La Popotte Express de Chicoutimi est un organisme à but non lucratif qui se finance par lui-même avec l’aide d’organismes comme Centraide, la Ville de Saguenay et le CIUSSS. La pandémie est venue chambouler leurs plans.

«On se finançait avec notre cafétéria qu'on opérait sur place. La pandémie a fait que les gens ne sont pas revenus au travail, donc on n'a plus de financement», a poursuivi le président du conseil d’administration.

Lorsque la cafétéria était encore en service, 150 repas par jour étaient servis, ce qui représente un manque à gagner de 100 000 $ par année.

«Depuis le mois d'octobre qu'on sait qu'on est en déficit et qu'on a cogné à toutes les portes qu'on connaissait. Nous, c'est pas une surprise à la popote, la surprise est pour les clients», a soutenu Chantale Dufour, qui œuvre pour l’organisme à titre de directrice depuis 14 ans.

Plus de 300 personnes prises au dépourvu

Près de 350 personnes seulement dans les secteurs de Chicoutimi et Laterrière bénéficient actuellement des repas livrés par l’organisme, au coût de 8 $.

Ce sont des aînés et des gens vivant avec une limitation physique ou psychologique.

«Quand les gens sont bien nourris, ils sont beaucoup moins malades. C'est un service qu'on va porter à domicile, car c'est du monde qui manque d'autonomie.

C'est pas juste le manger. Il y en a qui prennent la porte pour avoir de la visite aussi», a souligné la directrice qui confie qu’il s’agit parfois de la seule visite des usagers dans une journée.

«La Popotte, ça représente du réconfort pour moi», a mentionné Olivier Martel, un client régulier de la Popote Express. Atteint d’un trouble du spectre de l’autisme, ses capacités à cuisiner des repas élaborés sont restreintes, bien qu’il soit autonome.

«On n'a pas les capacités de faire une cuisine assez équilibrée pour nous. Quand la popote va arrêter, les gens ne sauront pas quoi se cuisiner», a-t-il déploré.

Le président du conseil d’administration soutient qu’il a effectué de nombreuses démarches, y compris auprès du gouvernement, sans succès.

«C'est un peu comme une fin de non-recevoir pour l'instant», a-t-il dit.

Fermeture permanente?

Si rien ne change, le service risque de ne pas être de retour en septembre, privant des centaines de personnes de ce service.

«Je ne penserais pas que ça rouvre. Le manque à gagner est trop gros et toutes les conversations qu'on a eues depuis le mois d'octobre, ça n'a à peu près rien donné», songe la directrice.

L’organisme espère une solution miracle avant qu’il ne soit trop tard.

«Si on peut trouver une solution pour continuer à donner le service, c'est ça que je voudrais. Mais là, des solutions, j'en ai plus», s’est désolé Sylvain Bergeron.