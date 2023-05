Les opposition questionnent la nomination d'un avocat de Longueuil comme juge à Sept-Îles

Même si le ministre de la Justice n'est pas enclin à expliquer pourquoi il a nommé un avocat de Longueuil à un poste de juge Sept-Îles, des partis d'opposition veulent des réponses.

Le député péquiste Pascal Bérubé souhaite que la commissaire à l'éthique et à la déontologie se penche sur ce cas.

Lundi, l'institution a annoncé l'ouverture d'une enquête au sujet de la nomination d'un ami personnel du ministre Simon Jolin-Barette, Charles-Olivier Gosselin, comme juge à Québec.

Le député de Matane-Matapédia espère que la commissaire en profitera pour examiner aussi ce qui s'est passé avec la nomination de l'avocat de Longueuil Alexandre Germain comme juge à Sept-Îles. Le ministre Simon Jolin-Barrette a fait ce choix après avoir annulé un premier appel de candidatures, ce qui soulève beaucoup de questions selon Pascal Bérubé.

«Qu'est-ce qui s'est passé?, a-t-il affirmé à TVA Nouvelles. Comment on a pu éliminer les avocats et avocates qui ont appliqué au poste de juge et dire "ben non, ça prend quelqu'un de Longueuil qui ne connaît pas les réalités propres à la Côte-Nord". Notamment, toute la dimension et la sensibilité autochtone qui est si importante sur la Côte-Nord, la Protection de la jeunesse. La commissaire à l'éthique et la déontologie a annoncé une enquête surtout pour une autre nomination d'un ami du ministre, mais j'espère que ça va inclure également la nomination à Sept-Îles.

Le bureau de la commissaire à la déontologie a confirmé que l'enquête ne portera pas sur la situation de l'avocat nommé juge à Sept-Îles. Le public sera avisé si une enquête est ouverte concernant les cinq annulations d'appel de candidatures, dont celle de Sept-Îles, que le ministre Jolin-Barrette a indiqué avoir fait depuis 2020.

Au parti libéral du Québec, le porte-parole en matière d'éthique, le député Monsef Derraji, a confirmé à TVA Nouvelles qu'il souhaite faire la lumière sur les annulations d'appels de candidatures par le ministre de la Justice. Pour le moment, il n'est pas question de faire une demande d'enquête au commissaire à la déontologie. Une autre procédure pourrait être utilisée.