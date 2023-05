Mary Simon et Julie Payette nous ont coûté près de 100 000$ en vêtements

Mary Simon et sa prédécesseure au poste de Gouverneur générale du Canada, Julie Payette, nous ont coûté près de 100 000$ en vêtements et chaussures en tout genre depuis septembre 2017.

En plus d’être nourries et logées, les deux femmes sont également blanchies à grands frais. Entre septembre 2017 et juillet 2020, Julie Payette a obtenu 55 747$ en remboursement de magasinage de vêtements. Sa successeure Mary Simon, a déjà reçu quant à elle 37 056$ en remboursement de frais d’habillement. Au total, le Journal a calculé que les deux femmes ont reçu plus de 92 800$ pour s’habiller.

Photo d'archives, AFP

Ce calcul a été rendu possible grâce au détail des frais d’habillement fourni au Parlement en réponse à une question du député conservateur de Edmonton-Ouest, Kelly McCauley.

Le détail des dépenses, qui s’étale sur pas moins de dix pages, montre que les deux vice-reines ne se gênent pas pour se gâter aux frais des contribuables.

On y compte par exemple une robe en velours noir doublée de soie pour Mme Payette payée 3 000$ en mai 2018, deux ensembles sur mesure à 2470$ deux ans plus tard 2020. Mme Simon, première représentante de la monarchie d’origine inuit, a pour sa part un faible pour les tenues conçues par des designers inuits, ce qui nous vaut une note de 1 250$ pour une tunique de soie rouge ornée de broderie et une autre de 2432,52$ pour une robe et un veston ornés de broderie perlée.

Ce n’est pas la première fois que les représentants de la monarchie au Canada font la manchette pour leurs dépenses. En septembre 2022, on apprenait par exemple que les contribuables avaient dû payer près de 1000$ en tranches de citrons et de limes servies à Mme Simon et à ses invités lors d’une tournée au Moyen-Orient.

À cette occasion, la gouverneur générale et son entourage s’étaient défendus en indiquant que c’était l’Aviation royale, qui avait assuré l’approvisionnement lors de ce voyage, et non pas le bureau de la vice-reine.

Cette excuse qu’il étant inutilisable pour justifier les dépenses de magasinage vestimentaire, cette fois le bureau de Mme Simon a indiqué que «avant d’être nommée gouverneure générale, Mme Simon s’était officiellement retirée de la vie publique et avait donné l’ensemble de ses vêtements professionnels et tenues de soirée à des organismes caritatifs aidant les femmes à se préparer à entrer sur le marché du travail».

Il y a un mois, le quotidien britannique The Guardian révélait que la fortune du roi Charles III, que représentent les gouverneurs généraux au Canada, ne s’élève à rien de moins que trois milliards $. C’est suffisant pour couvrir le coût de la monarchie au Canada pendant 45 ans puisqu’elle coûte aux contribuables d’ici 67 millions $ par an, d’après un calcul effectué par Le Journal en 2021.

La fortune royale, totalement à l’abri de l’impôt, serait donc largement suffisante pour permettre aux représentants et représentantes de Charles III de se vêtir sans compter.

«Charles n’a pas besoin de nos 67 millions $ par année. S’il veut des représentants ici, qu’il fasse comme n’importe quelle entreprise, qu’il se les paie», déclarait au Journal le député bloquiste Rhéal Fortin il y a un mois.