Mises en chantier : «c’est presque l’hécatombe»; l’APCHQ s’inquiète de la pénurie de logements

Il devient de plus en plus difficile d’obtenir un prêt hypothécaire au pays, selon Banque du Canada parce que les institutions financières resserreraient les conditions permettant d’accorder un prêt, dans un marché immobilier déjà lourdement affecté par la hausse des taux.

«À cause de la hausse générale des taux d’intérêt, on voit que le marché immobilier connaît des soubresauts, il est vraiment impacté notamment sur le marché de la revente où le nombre de transactions a diminué de 25% l’an dernier et on est encore en baisse depuis le début de l’année aussi», explique Pierre Cardinal de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) en entrevue au TVA Nouvelles de Midi.

En construction résidentielle, la hausse des taux d’intérêt a de plus grandes conséquences, selon le spécialiste de l’APCHQ.

«C’est presque l’hécatombe j’ai envie de vous dire, la baisse des mises en chantier au Québec est de 43% depuis janvier, et on parle de résidentiel. C’est le pire début d’année qu’on a connu depuis 2016 si ma mémoire est bonne», précise M. Cardinal.

Cette baisse majeure va toutefois à l’encontre de ce qu’il faudrait au Québec faire en accélérant le rythme de la construction résidentielle en raison de la pénurie de logements.

«On ne s’en va pas dans la bonne direction. La hausse des taux d’intérêt fait qu’on construit moins de logements et si on construit moins de logements, bien éventuellement, ça va créer d’autres pressions sur les prix des propriétés. Il faut trouver des façons de construire plus de logements», plaide-t-il.

