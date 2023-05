Policier accusé d’agression sexuelle: la victime alléguée affirme avoir toujours refusé ses avances

Au deuxième jour du procès du policier Samuel Ducharme, accusé d'agression sexuelle, l’agent à qui la plaignante a dénoncé les gestes reprochés à l'accusé a témoigné mardi matin.

Le sergent Stéphane Côté était responsable de la surveillance du territoire le 24 août 2021 quand il a été informé de l'affaire: «Je sentais la jeune femme désemparée face à la situation, elle pleurait et avait besoin d'aide. Je ne m'attendais pas du tout à ça, les bras m'ont tombés à terre», a mentionné le policier de 26 ans d'expérience pour imager sa réaction.

Après l'avoir écouté, le témoin dit avoir référé en la plaignante à ses supérieurs. Quelques jours plus tard, le bureau des enquêtes indépendantes (BEI) était saisi de l'affaire.

Au cours de son témoignage qui a duré toute la journée de lundi, la plaignante a indiqué savoir que Samuel Ducharme aime beaucoup parler de sexualité, faire des blagues, allusions de nature sexuelle, à double sens.

Rappelons que dans la soirée du 19 août 2021, le policier en fonction comme patrouilleur, aurait essayé d’embrasser la jeune femme, même si elle lui aurait dit non à plusieurs reprises: «Je lui ai dit non à plusieurs reprises, que je n'étais pas intéressée parce que j'avais un conjoint et que ça ne m'intéressait aucunement», a témoigné lundi la plaignante au juge Serge Champoux de la Cour du Québec.

Samuel Ducharme lui aurait par la suite flatté les cheveux et l'arrière d'une oreille, lui aurait léché le coude et embrassé un bras.

Les attouchements se seraient poursuivis a renchéri la jeune femme, la voix tremblotante et nouée d'émotions: «Il a mis sa main sur sa cuisse pour la glisser lentement jusqu'à mon entrejambe. Quand il s'est approché de mon pli de jambe au haut de la cuisse, j'ai pris sa main et je l'ai repoussé.»

L'accusé aurait aussi essayé à quelques reprises de lui prendre un sein avec sa main, mais la jeune femme aurait réussi chaque fois à lui résister.

Le soir des événements, le véhicule personnel de l'accusé était garé dans le stationnement du Complexe Thibault GM, à proximité des gymnases de l'école du Triolet.

C'est à cet endroit que la victime alléguée est allé reconduire le policier de 41 ans après qu'il eut terminé son quart de travail.

Avant de se laisser, la plaignante aurait consenti que l'accusé lui donne des becs sur la joue.

«Je le laisse faire, pas parce que j'en ai envie ou par plaisir, mais surtout pour qu'il sorte au plus vite et que ça se termine», a témoigné lundi la jeune femme.

Un flirt consensuel?

En contre-interrogatoire, l'avocate du policier Ducharme, Me Ariane Bergeron St-Onge a suggéré à la plaignante que toute cette histoire n'était qu'un flirt consensuel, ce à quoi elle a répondu que c'était entièrement faux, qu'elle n'a jamais consenti à aucun des gestes qui auraient été posés par l'accusé.

Le troisième témoin présenté par la poursuite ce matin est le directeur du Complexe Thibault GM.

Simon Dion a témoigné à l'effet qu'une semaine après les évènements (le 26 août 2021), l'accusé s'est présenté à l'aréna pour demander à voir les images des caméras de surveillance donnant sur le stationnement.

Samuel Ducharme était en civil et non en fonction ce jour-là; il n'a donné aucune raison pour justifier sa demande.

S'imaginant que le véhicule du policier peut avoir fait l'objet de méfaits, il a acquiescé à sa demande.

La caméra donnant sur le stationnement principal n'a pas enregistré les images demandées entre 23h et 23h10 parce qu'elle est activée à partir d'un détecteur de mouvement et qu'il ne s'y passait rien.

«M. Ducharme m'a paru contrarié et déçu», a mentionné Simon Dion dans son témoignage.