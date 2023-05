Prédateur sexuel: interdit de se tenir près de femmes qu'il ne connaît pas, tranche la cour

Un prédateur sexuel qui a agressé une jeune adolescente en public dans le métro londonien n’aura plus le droit de se tenir derrière ou près une femme qu’il ne connaît pas en public, a tranché la cour de Londres en Angleterre.

En octobre dernier, Abdulrizak Ali Hersi, 32 ans, a été arrêté par des officiers en civil alors qu’il venait d’agresser sexuellement une jeune fille de 13 ans, qui venait d’embarquer dans le métro londonien avec sa famille, a rapporté The Mirror lundi.

Témoin de la scène, les agents de la Police britannique des transports (BTP) auraient sitôt saisi l’homme, qui se trouvait près de la porte, pour le tirer à l’extérieur et lui passer les menottes.

«Notre équipe en civil est spécialement entraînée pour identifier les délinquants sexuels dangereux comme Hersi, qui font de leur mieux pour commettre leur crime sans être remarqués. [...] La victime et sa famille n’avaient même pas réalisé ce qui se passait avant que les officiers interviennent rapidement», a indiqué l’inspectrice Sharon Turner, du BTP, selon le média britannique.

Le 5 mai, le trentenaire a écopé d’une peine de prison de 18 mois après avoir été trouvé coupable d’agression sexuelle, et il n’aura plus le droit «de se tenir intentionnellement derrière ou près d’une femme qu’il ne connaît pas en public», et ce, pour une période de 10 ans, a tranché la Cour de la Couronne intérieure de Londres.