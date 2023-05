Un récent sondage Léger-Le Journal révèle que l’enjeu de la protection du français est celui qui préoccupe le plus les Québécois en ce qui a trait à l’immigration alors que 39% des répondants en font leur priorité.

• À lire aussi: Montréal, une ville francophone?

• À lire aussi: Le français est la priorité des Québécois en immigration, révèle un sondage Léger-Le Journal

Cependant, plus l’âge des personnes sondées diminue, moins ce sujet est prioritaire.

Il s'agit d'une situation qui attriste l’analyste politique Régine Laurent, qui en a profité pour lancer une mission aux jeunes lors de son «Billet de Régine» à l’émission «Le Bilan» :

«Chers jeunes, imaginez-vous vivre dans un monde où tout le monde parle la même langue, tout le monde agit de la même façon, tout le monde réfléchit la société à partir d’une langue, d’une seule pensée, qui est anglophone. À mon avis ce serait d’une tristesse infinie.

Regardez nos amis en France. Ils utilisent beaucoup d’expressions anglaises, mais eux, leur français n’est pas menacé, ni par l’italien, ni par l’espagnol ou encore l’allemand. La France est entourée de langues diverses: pas nous, pas le Québec. Nous nous sommes entourés par plus de 300 millions de personnes parlant l’anglais.»

Chers jeunes, moi je le sais que quand vous décidez de vous impliquer dans la défense d’une cause, vous lâchez pas facilement le morceau. Alors, chers jeunes, voici votre mission, si vous l’acceptez. Prenez le relais. Portez-vous à la défense du français au Québec pour vous, pour vos enfants.

Souvenez-vous aussi que les expressions québécoises enrichissent la langue française. Sans le Québec, on n’aurait pas le mot «courriel» et le mot «malaisant». C’est beau la langue française et les expressions québécoises sont belles, ça exprime ce qu’on vit aujourd’hui.

Alors chers jeunes, qui nous poussent dans la défense de la biodiversité, la défense de l’écologie pour sauver notre planète, acceptez la mission de défendre aussi la diversité linguistique. Acceptez de défendre notre français, qui est un patrimoine de la nation québécoise.»

*Voyez l’intégralité du «Billet de Régine» dans la vidéo ci-dessus*