Tanguay remplace Brault & Martineau et fait son entrée dans l’ouest du Québec

Le Groupe BMTC a choisi de poursuivre son expansion avec une seule de ses bannières, celle de Tanguay.

D’ici la fin de la semaine, dans l’ouest du Québec, notamment à Montréal, Sherbrooke et Gatineau, 11 magasins Brault & Martineau porteront l’enseigne Tanguay, tandis que cinq magasins Économax et Liquida Meubles deviendront Tanguay L’Entrepôt.

« Après une évaluation exhaustive de la situation commerciale au Québec, on a identifié la bannière Tanguay comme celle qui a le plus grand potentiel d’expansion à travers le Québec », a expliqué la présidente du Groupe BMTC-Tanguay Marie-Berthe Des Groseillers, en entrevue au Journal.

Fondé à Lévis en 1961 par Maurice Tanguay, le détaillant de meubles était présent jusqu’ici à Québec et dans l’Est du Québec principalement, avec 10 magasins.

La décision du Groupe BMTC-Tanguay d’en faire sa marque phare étendra le concept dans tout le Québec.

«Le client qui va entrer dans un Tanguay, qui était un Brault & Martineau, entrera dans un nouvel environnement. On ne change pas seulement une enseigne. On crée une expérience unique qui ressemble au Tanguay de Québec et de l’est», explique Mme Des Groseillers.

Jusqu’à 80% des produits ont changé sur le plancher des 11 magasins transformés en Tanguay et des améliorations seront faites en continu dans les prochains mois.

«C’est une fierté, un honneur et un privilège de pouvoir participer à la vision et à la croissance de notre groupe pour les prochaines années et de pouvoir compter sur une équipe aux fondations solides», a souligné Charles Tanguay, président de Tanguay et petit-fils du fondateur.

Plus grand joueur

L’essor du magasinage en ligne a aboli les frontières régionales dans le marché du meuble et le Groupe BMTC-Tanguay souhaite se donner une plus grande force de frappe contre ses concurrents en misant sur une seule marque pour ses 25 magasins au Québec.

«On aura une campagne marketing jamais vue au Québec, en affichage, sur le web et les réseaux sociaux et à la télévision. Et on va continuer notre engagement social partout au Québec», a précisé Charles Tanguay, ajoutant que plusieurs millions de dollars ont été investis dans la rénovation des magasins qui porteront maintenant l’enseigne Tanguay.

Le marché du meuble et des électroménagers a été favorisé pendant la pandémie, alors que beaucoup de Québécois ont rénové leur intérieur. La hausse des taux d’intérêt et l’inflation ralentissent maintenant le marché. Les produits plus haut de gamme sont moins affectés durant ces périodes.

«La décision d’unifier nos forces arrive à un excellent moment, où on va vers une récession et que ça devient plus difficile dans le marché. Unir nos forces va permettre à Tanguay d’avoir une meilleure force de frappe avec les fournisseurs pour offrir les meilleurs prix à nos clients», souligne Mme Des Groseillers.

Tanguay offre quelque 30 000 produits en magasin et en ligne dans le meuble, l’électronique et les électroménagers, ce qui en fait un «one stop shop» pour tous les budgets; une caractéristique qui plaît aux consommateurs, tout comme le service de livraison gratuite sans minimum requis.

En 2022, les ventes du Groupe BMTC ont dépassé les 800 millions de dollars. Le Groupe compte plus de 1000 employés. Il avait entreprise en septembre 2022 l’uniformisation du système informatique de tous ses magasins.