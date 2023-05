Traversier de L’Isle-aux-Coudres: le plein service dès vendredi

Les résidents de L’Isle-aux-Coudres, aux prises avec une offre de traversier insatisfaisante, pourront profiter du plein service dès vendredi, comme annoncé par la Société des Traversiers du Québec lundi soir.

Cette nouvelle ne concerne que le navire NM Svanoy qui assure la liaison entre Saint-Joseph-de-la-Rive et L’Isle-aux-Coudres.

Actuellement il n'y a pas de service entre 11h et 15h afin pour que le capitaine puisse se reposer.

Des formations seront dispensées aux autres membres de l’équipage, afin de permettre un service continu du matin au soir.

D’ailleurs, le service sera également bonifié; un trajet supplémentaire à 23h30 sera ajouté à l’offre de service.

Christyan Dufour, maire de L'Isle-aux-Coudres, admet qu’il s’agit d’une bonne nouvelle, mais ce n’est pas du tout ce que les groupes de citoyens et lui réclament.

Ils demandent à la ministre des Transports Geneviève Guilbault un deuxième traversier immédiatement pour un service plus fiable, demande qui a été refusée.

«Présentement, on est dans un cul-de-sac et on doit se résilier à avoir le service qu’ils vont nous donner», a-t-il déploré.

Il faudra attendre la mi-juin pour un deuxième traversier.

Le maire a tenu à rappeler que cet enjeu a des impacts considérables sur la saison touristique.