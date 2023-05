Un important projet domiciliaire au club de golf Ki-8-Eb

Une vie calme et sans tracas entre le golf et le spa. Voici ce qu'avait en tête le promoteur du projet immobilier l'Avenue sur le golf, à Trois-Rivières, qui doit compter 16 immeubles de 8 unités chacun d’ici 4 ans. Déjà deux sont avancés malgré de nombreuses embûches.

Lors de la conférence de presse officielle mardi, le propriétaire du projet a détaillé ses démarches avec beaucoup d'émotions.

«Ça fait trois ans qu'on a acheté le terrain. Ça fait trois ans qu'on se bat. Comment fait-on la rue? Quelle largeur? Comment on la place? C'est pour ça qu'on a eu beaucoup de discussion avec nos arpenteurs. L'autre point, ce n'est pas évident avoir des matériaux de construction», a expliqué André Lemyre.

Le projet de luxe est situé au centre du boisé voisin du golf le Ki-8-Eb et du Kinipi Spa Nordique.

On parle d'un projet haut de gamme parce qu'il y a des garages, des ascenseurs, mais surtout, ce sera construit avec des matériaux luxueux. Plafonds très hauts, pièces spacieuses et îlots de quartz.

Un emplacement très intéressant pour le golf qui bénéficiera certainement de nouveaux membres.

«Avec la fermeture de notre troisième 9, on attendait l'opportunité et les personnes qui étaient pour nous convaincre d'un projet comme tel. Pour le développement de notre club, c'est quand même notre 100e anniversaire, c'est un projet très important parce qu'on aimerait développer notre terrain de golf aussi en hiver», a ajouté le directeur général du golf Ki-8-Eb, Luc Boisvert.

Alors que les logements abordables se font rares et sont très en demande, à qui s'adresseront ces logements?

«On veut être un petit peu l'option pour se départir de sa maison et d'arriver dans un environnement qui est tout inclus. On s'adresse à une clientèle qui est déjà propriétaire d'une résidence privée. Si on compare les coûts d'une résidence privée avec les taux d'intérêt actuels, ça se compare très facilement», a détaillé le propriétaire de l'entreprise de gestion immobilière Thrace, Félix Hamel.

Le projet coûtera plus de 50 millions $. Les premiers locataires devraient pouvoir emménager dès cet été.