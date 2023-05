Un nouveau centre de cancérologie dans Portneuf

Un service de chimiothérapie et d’immunothérapie a ouvert ses portes il y a moins d'un mois à l’Hôpital régional de Portneuf près de Québec.

Cet ajout facilite le quotidien des patients qui résident dans le secteur en leur évitant de nombreux déplacements.

C'est le cas de Jean-Pierre Cantin, 83 ans, qui est atteint d'un cancer aux poumons.

Il a reçu lundi matin son premier traitement d’immunothérapie à deux minutes de chez lui.

Pendant un an et demi, sa femme le conduisait à l’hôtel-Dieu de Québec. Ils devaient parcourir plus de 120 kilomètres chaque semaine.

Le nouveau service d’oncologie à l’hôpital régional de Portneuf facilite le quotidien de M. Cantin.

Capture d'écran TVA Nouvelles

«Ça soulage beaucoup parce qu'ici j'ai de très bons soins», affirme-t-il.

Depuis le 24 avril, sept chaises de traitement sont disponibles et permettent d’administrer la majorité des traitements de chimiothérapie et d’immunothérapie.

Ce nouveau service d’oncologie représente un investissement de 2,5 millions de dollars avec le soutien du Gouvernement du Québec.

Un ajout qui est nécessaire aux yeux du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Capture d'écran TVA Nouvelles

«C'est une équipe qui est plus petite donc qui va être capable d'établir des liens avec les [patients]. Il n'y aura plus le déplacement à faire du côté de Québec», explique Guy Thibodeau, PDG du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Avec cet ajout, 3000 traitements seront offerts chaque année à l’Hôpital régional de Portneuf.