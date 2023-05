Une attaque massive d’abeilles force la fermeture de rues et le confinement de résidents

Les services d’urgences été appelés à intervenir dans un quartier résidentiel de Los Angeles lundi après que deux personnes ont été piquées à de multiples reprises par les abeilles d’une énorme ruche.

Tout a commencé vers 16h15 lundi à Encino, rapporte la chaîne locale KTLA news.

Premiers arrivés sur place, les pompiers ont découvert l’énorme essaim d'abeilles, les obligeant à fermer certaines routes de la région.

Des milliers d'abeilles ont été vues dans la région et les résidents ont été invités à rester à l'intérieur et à attendre l'arrivée du personnel du contrôle animalier.

Selon un expert interviewé par KTLA, un essaim d’abeille est habituellement inoffensif. Si les abeilles de cet essaim sont devenues agressives, c’est qu’un événement a certainement dérangé la ruche.

«Elles attaquent tout le monde et piquent activement comme j'ai moi-même été piqué aujourd'hui», a expliqué Brooks Putman de la All Valley Honey & Bee.

Il croit que la ruche a commencé dans un grenier ou un mur et qu’elle a grandi depuis.

«C'est une ruche tellement active, elles sont tellement agressives. Il y a tellement d'abeilles qu'elles semblent avoir une ruche assez bien établie », a-t-il ajouté.

L'état de santé de la personne qui a été piquée en premier n'a pas été dévoilé, mais elle a été transportée à l'hôpital.

Les agents de contrôle des animaux ont pulvérisé des pesticides, ce qui dégage une odeur qui dissuade les abeilles de revenir.

Les piqûres d'abeilles et de guêpes peuvent entraîner des complications majeures pour la santé et même la mort des personnes allergiques ou souffrant d'autres problèmes de santé.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, 62 personnes en moyenne meurent chaque année des piqûres d'abeilles et de guêpes aux États-Unis.