Une femme tuée par balle alors qu’elle conduisait à Montréal

Une automobiliste a été abattue alors qu’elle était au volant de sa voiture, mardi en fin d’après-midi, dans le secteur de Côte-des-Neiges, à Montréal.

Plusieurs personnes ont appelé le 911 vers 16 h 30 pour signaler qu’une femme venait d’être prise pour cible sur la rue Jean-Talon Ouest, près de la rue De la Savane.

«Lorsque la victime a été atteinte par balle, son véhicule était en mouvement et est entré en collision avec un édifice», a expliqué Sabrina Gauthier, porte-parole pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

À leur arrivée sur place, les policiers ont pu constater que la victime avait bel et bien été atteinte par des projectiles. Son décès n’a pu qu’être constaté.

Kevin Crane-Desmarais / TVA Nouvelles

Aucune indication sur l’identité de la victime n’a été fournée dans l’immédiat.

Selon ce qu’ont confié des témoins aux policiers, le suspect aurait pris la fuite à pied. Aucune arrestation n’avait été réalisée en fin d’après-midi.

Une enquête a été ouverte pour tenter de retracer le suspect et déterminer les causes et circonstances ayant mené à ce meurtre.