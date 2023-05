Une saison touristique «exceptionnelle» en vue à Montréal

Montréal promet une saison touristique importante cette année, notamment grâce à l’afflux attendu des visiteurs étrangers.

• À lire aussi: Ce restaurant de Montréal remporte le prix de «meilleur restaurant au Canada»

En effet, on prévoit 9,5 M de touristes cet été, un record en matière de tourisme étranger.

Le nombre considérable de vols directs entre l’Europe et Montréal pourrait expliquer en partie cette augmentation.

Pour l’instant, on n’envisage toutefois pas de battre le record total de visiteurs en 2019 qui s’élevait à 11 M en raison d’une abondance de congrès.

Yves Lalumière, PDG de Tourisme Montréal, estime que cet engouement est attribuable à «la personnalité [de la ville] qui est extrêmement différente en comparaison avec les autres villes nord-américaines, mais aussi la “festivalisation” et la gastronomie».

Déjà, ce printemps observe une hausse de touristes par rapport à l’an dernier.

«On le sent qu’il y a une effervescence et que l’été va être vraiment exceptionnel», lance Marc Cudio, copropriétaire d’Éco-Récréo, qui rappelle que l’an dernier, la présence de touristes américains et internationaux était moindre, notamment en raison des restrictions sanitaires.