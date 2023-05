La troupe de danse de Trois-Rivières Conversion remporte «Canada’s Got Talent»

La troupe de danse de Trois-Rivières Conversion a été couronnée championne, mardi soir, à «Canada’s Got Talent».

Elle a présenté un numéro touchant, dans lequel elle s’est livrée à cœur ouvert, impressionnant encore une fois tous les juges, qui n’ont pas tari d’éloges à la fin de leur performance.

En rapportant la compétition, Conversion met la main sur 150 000 $.

Rappelons que la Saguenéenne Jeannick Fournier a remporté, l’an passé, la première saison de «Canada’s Got Talent». Elle était d’ailleurs sur place, mardi soir, pour encourager les Québécois en lice. Elle en a profité pour présenter le numéro de la bruiteuse et imitatrice Geneviève Côté, qui ne s’est malheureusement pas classé parmi le top 4 avec The Cast et Conversion.

Photo de courtoisie fournie par / Citytv/Rogers Sports & Media

L’émission a été diffusée en direct du Fallsview Casino à Niagara Falls.