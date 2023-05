Thomas Laberge, président de Lab Auto Detail, fait fureur sur TikTok avec sa nouvelle entreprise de lavage de voitures luxueuses.

Suivi par plus de 60 000 abonnés, il se spécialise dans le nettoyage intérieur, extérieur des voitures d’exceptions.

«Environ 98% de ma clientèle vient de TikTok, donc c'est vraiment cool. J'ai pu de porte-à-porte à faire», mentionne le jeune entrepreneur.

Malgré son jeune âge, environ 150 clients lui ont déjà fait confiance.

«Depuis que je suis tout jeune, ma passion, moi, c'est vraiment les voitures. C'est ce qui me motive tous les jours. Dans le fond, moi, j'ai commencé mes études au collège en technique policière. C'est vraiment le contraire. J'ai décidé de quitter la technique policière parce que ce n’était vraiment pas ce qui me rejoignait dans mes valeurs. J'ai commencé un cours en gestion de commerce et en même temps, je me suis dit: "pourquoi pas me lancer en affaires?" Ma passion, je veux me partir en affaires, on va nettoyer des voitures», explique-t-il.

