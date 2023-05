Abattue dans sa voiture: «Elle était bel et bien la personne visée»

Le meurtre de Claudia Iacono a créé un réel tremblement de terre dans le monde de la mafia, et résonne même jusqu’en Italie, selon Félix Séguin, animateur de J.E, qui s’y trouve justement pour le tournage d’une future émission.

«On se réveille ce matin et tous les gens qui nous accompagnent, dont des journalistes spécialisés dans les affaires ce matin, nous réveillent avec ce coup de tonnerre : l’assassinat d’une femme», souligne Félix Séguin.

Claudia Iacono, conjointe d’un des fils de Moreno Gallo, est la plus récente victime des guerres intestines de la mafia montréalaise.

«Cette transgression du code d’honneur, on avait constaté qu’elle avait commencé à s’opérer, sauf que là, c’est une femme de 39 ans, et selon les experts, on ne lui connaissait pas d’ennemis», explique Félix Séguin.

Il confie d’ailleurs qu’il est peu probable que cet assassinat soit une erreur sur la personne.

«Elle a été suivie pendant de longues minutes avant son assassinat, elle était bel et bien la personne visée», soutient-il.

Un été chaud à Montréal?

Selon Félix Séguin, les autorités sont en attente des répliques et des conséquences de la tentative d’assassinat de Leonardo Rizzuto le 15 mars dernier.

Cependant, il estime qu’il est encore trop tôt pour lier le meurtre de Claudia Iacono à cette mouvance.

«Mais il y a quelque chose qui se passe à Montréal, c’est bien certain», affirme-t-il.

Certaines répliques pourraient encore survenir cet été dans la métropole. Le milieu de la mafia est très attentif aux prochains pas de plusieurs acteurs importants.

