Accusée de meurtre, elle accuse à son tour une fillette de 7 ans

Une Floridienne, accusée d'avoir assassiné son mari et d'avoir enterré son corps sous un foyer dans leur cour en 2015, accuse à son tour une fillette de 7 ans, a appris People Magazine.

La femme prétend que la fillette a tiré sur son mari et est prête à témoigner en cour.

En septembre 2020, Laurie Shaver, 40 ans, a été accusée de meurtre au deuxième degré, de violence domestique et de complicité en lien avec la disparition et la mort en de son mari, Michael Staver, selon le bureau du shérif.

En février 2018, un ami a demandé à la police d’aller visiter Michael, qui avait été vu pour la dernière fois en novembre 2015. Il assurait aux policiers que Michael ne quitterait jamais sa famille.

Quelques mois plus tard, munis d’un mandat de perquisition, les enquêteurs se sont rendus au domicile de Laurie et Michael. C’est alors qu’ils ont fait la découverte du corps de l’homme sous une dalle de béton et un foyer, a déclaré le bureau du shérif.

Laurie a plaidé non coupable et avait été libérée sous caution en attendant son procès en septembre.

Près de trois ans après l'arrestation de Laurie, son avocat a déposé une requête au tribunal affirmant que c’est en fait une fillette de 7 ans, qui a maintenant 14 ans, qui a tué Michael.

Selon l’avocat de la défense, Jeffrey Wiggs, l'enfant a été informée des droits auxquels elle renoncerait et des conséquences auxquelles elle ferait face si elle allait de l’avant avec son témoignage, mais persisterait à témoigner.

Toutefois, le procureur du comté de Lake affirme qu’il n’existe aucune preuve appuyant la théorie selon laquelle la fillette aurait été impliquée dans le meurtre de Michael.