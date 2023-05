Aucune hésitation cette semaine, l’épicerie qui remporte le combat des circulaires offre beaucoup plus de rabais attrayants que ses compétiteurs.

Le gagnant de la semaine du combat des circulaires est Maxi.

«Le gagnant a une bonne longueur d’avance (...) il a pratiquement deux fois plus de rabais que l’on juge de 9 sur 10 ou de 10 sur 10 que le plus proche concurrent», mentionne le président et fondateur de Glouton Jean-François Gagné-Bérubé.

«Meilleur prix cette semaine sur le homard se retrouve chez Provigo à 7,44$/lb, mais on a du 7,75 chez Metro et du 7,77 chez IGA pour les membres Scène Plus. Avec le petit écart, on ne peut pas vraiment se tromper. Il faut juste trouver un endroit où il en reste», mentionne le PDG.

«C’était une aubaine qui avait été un "hit" il y a quelques mois et Maxi le propose à nouveau. La bavette est marinée et emballée sous vide, c’est donc un très bon moment pour en profiter», explique-t-il.

«C’est une aubaine que l’on voit très rarement maintenant. Le prix régulier de cette sauce [BBQ Kraft] est près de trois dollars, donc très belle aubaine», dit M. Gagné-Bérubé.

«C’est rendu très rare que l’on voit ce produit (le jus Oasis de 960 ml) sous la barre du 0,99$ qui est le prix plancher donc à 0,96$, on en profite», explique-t-il.

«C’est déjà un bon prix cette semaine, mais j’ai espoir que le prix va continuer de descendre dans les prochaines semaines pour les asperges», souligne le fondateur de Glouton.

Ça vaut la peine?

Mélange de bœuf et porc hachés maigres à 5,88$/lb chez Maxi

«Ça semble un peu cher comme rabais. Une bonne façon de savoir si les mélanges valent la peine, c’est de se poser la question: "Est-ce que ça vaudrait plus la peine de les acheter séparés?" Et dans ce cas-ci, on a de bonnes aubaines sur le bœuf haché donc j’aurais tendance à dire qu’on devrait les acheter séparés.»

Confiture Double Fruit à 3,88$ chez Maxi

«Très belle aubaine parce que les meilleurs prix que l’on voit en circulaire habituellement c’est du 3,99$. À 3,88 c’est le meilleur prix depuis septembre 2022.»

Pâtes Italpasta (2,27kg) à 5,88$ chez Maxi

«À ce prix-là, c’est une très belle aubaine»

Sauce pour pâtes Mike’s à 3,99$ chez Super C

«C’est un rabais que l’on voit une fois par mois, mais ça reste un rabais plancher.»

Biftecks de côte d’Aloyau à 7,88$/lb chez Super C

«Est-ce que c’est une viande de bonne qualité? C’est dur à dire, mais à ce prix-là c’est une excellente aubaine.»

Saucisses Hygrade à 2,50$ chez Super C

«Sur les saucisses de ce genre-là, on a beaucoup d’aubaines de ces temps-ci.»

Poitrine de poulet Maple Leaf Prime à 7$ chez Metro

«Regardez tout le temps le coût de revient au 100g, ça peut vous donner si c’est une belle aubaine [parce que la quantité peut varier dans chaque emballage].»