Comment le «bruit rose» peut aider à calmer l'esprit

Le « bruit rose », différent du « bruit blanc », aurait des vertus apaisantes.

Et non, il ne s’agit pas d’une nouvelle intrusion de Barbie ou d’une vague rose dans nos vies... et nos têtes. Le bruit rose existe, et il est défini comme un « signal aléatoire dont la densité est constante par bande d’octaves ».

Le bruit rose est un bruit de fond régulier, monotone, qui diffuse des ondes basses fréquences capables de se synchroniser avec les ondes cérébrales. Il aide à filtrer les sons qui distraient, comme les voitures qui passent devant une fenêtre ou même nos propres pensées. Il utilise des sons plus graves et plus profonds que le bruit blanc, ce qui donne un son doux et apaisant.

Nous voilà bien avancés... Mais quand on vous dit que le son qui se rapproche le plus de cette définition est celui d’un torrent, des vagues, d’une pluie régulière ou d’une cascade, vous ressentez déjà, non seulement le son, mais l’apaisement que procurerait la proximité d’un tel environnement sonore naturel. Car il suffit de l’imaginer pour en ressentir les bienfaits. Il n’est pas étonnant donc que les fans qui livrent leur ressenti sur les réseaux sociaux soulignent que le bruit rose peut favoriser le sommeil, soulager l'anxiété et booster la motivation.

Selon Adam Butler, expert en solutions sur le lieu de travail et PDG d'Officeology, ces sons peuvent également être utilisés au bureau.

« Pour les employés, écouter du bruit rose peut les aider à rester concentrés sur leurs tâches et, en fin de compte, à augmenter leurs niveaux de productivité, a-t-il déclaré. Nous savons tous que le travail peut parfois être stressant et accablant, ce qui peut entraîner une baisse de la productivité. L'après-midi peut être un bon moment pour écouter du bruit rose, en particulier si vous avez du mal à rester concentré sur la tâche à accomplir. En prenant l'habitude d'écouter du bruit rose, votre cerveau peut commencer à se concentrer sur les sons, ce qui peut vous empêcher de vous sentir démotivé et vous aider à tenir jusqu'à la fin de la journée », explique l’expert.