De l'aide pour les victimes d'un acte criminel

L’épreuve qu’une famille doit faire face à la suite d’un meurtre est très difficile, mais il existe des ressources très qualifiées qui sont prêtes à intervenir.

90 minutes après l'arrivée des policiers lors de l’assassinat de Claudia Iacono, des intervenantes du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels ont été dépêchées sur les lieux à la demande des enquêteurs des crimes majeurs du SPVM.

C'est un service unique en son genre offert à Montréal.

«Quand ça arrive, les gens sont souvent en état de choc. Le fait d'être là, déjà on peut identifier les personnes encore plus vulnérables. On peut voir des gens qui, sinon, n'auraient pas été vus du tout et l'on peut faire une intervention tout de suite, immédiate, la crise, mais aussi on peut reporter certaines interventions», explique la directrice du CAVAV Montréal Jenny Charest.

Avec la collaboration des policiers, elles ont accès au rapport et elles communiquent avec les victimes après leur intervention.

«Un acte criminel est commis, un duo ici du 44 se dirige à un domicile, et la personne victime aurait besoin d'aide soit pour ventiler, elle a besoin de ressources, elle a juste besoin d'être soutenue directement à ce moment-là. Mais nous, on était appelés à se déplacer immédiatement», mentionne une intervenante du CAVAC Guenièvre Sandre.

