Découvrir Montréal et ses arts par la réalité augmentée

Dans ce nouveau parcours interactif signé Michel Lemieux, l’art, quelle que soit sa forme, prend vie en pleine rue à partir de n’importe quel téléphone intelligent.

L’appareil rectangulaire permet notamment de révéler, devant le Théâtre du Nouveau Monde, Jean-François Casabonne qui interprète un extrait de la pièce Le roman de Monsieur Molière, ou encore Philippe Sly de l’Opéra de Montréal qui interprète La beauté du monde, tout prêt de la Maison symphonique.

Au total, l’idéateur du projet, Martin Laviollette, directeur général et fondateur de Montréal en Histoires, a réussi à rallier 17 institutions culturelles montréalaises, la plupart en périphérie du Quartier des spectacles, pour rependre l’art à l’extérieur des salles de diffusion. Toutes les scènes, extraits musicaux, de spectacles, de pièces ou films, ainsi que les arts visuels qui font partie de l’expérience ont d’ailleurs été spécialement tournées pour le projet INSITU.

«Normalement, on doit aller dans un théâtre ou un musée pour voir des acteurs, des gens de cirque, des danseurs. Avec l’application, je peux me promener dans la ville et à tout moment je peux avoir une rencontre avec un artiste», a expliqué l’artiste Michel Lemieux au lancement de l’application.

Parmi les participants au projet, on compte notamment les musées Pointe-à-Callière, des beaux-arts de Montréal et McCord Stewart, mais aussi le centre PHI, la Salle Bourgie, la Maison Théâtre, Duceppe et la Place des Arts.

Dans le jardin de la Grande Bibliothèque (BAnQ), cinq grands livres ouvrent leur fenêtre de mots sur ceux de Dany Laferrière, Gabrielle Roy, Leonard Cohen, Joséphine Bacon et Michel Tremblay.

Au fil de ses pastilles au sol, le parcours réunit aussi les Grands Ballets Canadiens, les Ballets Jazz de Montréal, le Cirque Éloize, La TOHU, l’Opéra de Montréal, l’Orchestre Symphonique de Montréal et l’Office National du Film.

En soirée, des projections de silhouettes, créées à partir des spectateurs qui souhaitent laisser leur trace et de caméras infrarouges, habilleront la façade de la Maison Symphonique pour un certain temps.

Michel Lemieux recommande très fortement de se munir d’écouteurs ou d’activer l’audio de son téléphone pour entendre «la bande-son exceptionnelle» qui accompagne les œuvres, tout au long du parcours.

Pour voir toutes les œuvres, il suffit de télécharger l’application INSITU sur son téléphone (c’est gratuit) et d’explorer la ville à la recherche de pastilles au sol ou d’affiche à l’effigie du projet.

Plus de détails ici.