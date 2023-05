Une entreprise de la Beauce spécialisée dans la confection d’étuis pour cellulaire est parvenue à se distinguer de ses concurrents en offrant un produit qui correspond aux attentes du client.

KASEME est une compagnie qui offre des étuis pour cellulaire, et qui les confectionne dans son usine à Saint-Georges.

Bien que la majorité de son chiffre d’affaires provienne des ventes en ligne, l’entreprise dispose d’un commerce au centre commercial Place Laurier.

«On vend des étuis de téléphone personnalisés ou faits par nous-mêmes par nos graphistes à l’interne. Notre production est toute faite ici. Chaque commande qui rentre en ligne, on imprime et on livre à la maison» soulève Gabriel Bolduc, copropriétaire de KASEME.

Le marché dans lequel évolue Gabriel et son acolyte William Giroux est mondial. Une opportunité d’affaires en or que les deux entrepreneurs ont saisie.

«On a décidé de s’attaquer au marché de la vente en ligne. Au fil du temps, on a commencé à développer un concept d’étuis personnalisés pour des entreprises», raconte l’entrepreneur William Giroux.

Des entreprises comme Mouvement Desjardins, le Groupe CH ou encore Beneva ont fait confiance aux produits de l’entreprise de Chaudière-Appalaches.

Des graphistes employés par l’entreprise s’assurent de faire les designs voulus par la clientèle.

«On a aussi un outil de personnalisation en ligne», précise l’un d’entre eux.

Gabriel Bolduc et William Giroux sont catégoriques : leur marque de commerce, c’est l’originalité et la qualité de leurs étuis. Ils souhaitent se démarquer par rapport à ce qui est vendu sur le géant du commerce en ligne Amazon.

«La compétition, il y en a dans tous les domaines [...] on a aucun produit qui est fini. On produit sur commande. La qualité est faite ici au Québec. On a des matériaux de top qualité.»

