Dix-sept protecteurs de l’élève pour protéger les enfants dès l’automne

Dix-sept protecteurs de l’élève entreront en fonction lors de la prochaine rentrée scolaire afin de tenter de protéger les enfants dans les écoles, a annoncé le ministre de l’Éducation Bernard Drainville.

Les candidats retenus, dont la liste a été dévoilée mercredi soir, auront pour travail d’analyser les plaintes d’élèves et de parents «concernant les actes d'intimidation, de violence et de violence à caractère sexuel à l'endroit d'élèves fréquentant un établissement d'enseignement».

Ce faisant, le gouvernement veut uniformiser le traitement des plaintes d’un centre de service scolaire à l’autre.

«Ce changement assurera un processus de traitement des plaintes uniforme à travers le Québec et, par le fait même, plus de transparence, d'indépendance et d'efficacité dans le traitement de celles-ci. Je suis convaincu que cela bénéficiera directement aux élèves», a exposé M. Dainville par communiqué.

Les protecteurs régionaux de l’élève ont été attitrés à une ou plusieurs régions, selon le cas. Quatre d’entre eux agiront aussi à temps partiel, en renfort de leurs collègues au besoin dans l’ensemble de la province.

Les 17 heureux élus, sur plus de 300 candidatures, occuperont leur poste pour un mandat de trois ans.