Frappe antidrogue : une douzaine d’arrestations dans le Grand Montréal et en Abitibi

Douze personnes – onze hommes et une femme – ont été arrêtées mercredi pour trafic de stupéfiants lors d’une série de perquisitions menées dans le Grand Montréal et en Abitibi-Témiscamingue.

La frappe dirigée par la Sûreté du Québec s’est déroulée à 11 endroits et dans six véhicules situés à Montréal, Longueuil, Rouyn-Noranda, Amos et Val-D’Or.

Parmi les suspects âgés de 19 à 64 ans, dix sont demeurés détenus en attendant de comparaître, tandis que les deux autres ont été libérés sous promesse de comparaître.

L’opération s’inscrit dans le cadre d’une enquête qui avait été marquée par d’autres perquisitions à Val-d’Or en mars et en avril.

À ce jour, la police a saisi plus de 70 000 comprimés de méthamphétamines, 2 kg de cocaïne et d’autres drogues. Les enquêteurs ont aussi saisi un arsenal composé de plusieurs armes à feu, armes blanches et armes non létales, incluant trois pistolets.