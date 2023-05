Fusillade en France près du Luxembourg: le suspect inculpé

L'auteur présumé de la fusillade en France, à la frontière avec le Luxembourg et la Belgique, qui a fait cinq blessés dont trois graves samedi, a été inculpé pour tentative d'assassinat mercredi et écroué.

Le suspect a été inculpé pour tentative d'assassinat, recel de vol, destruction par moyen dangereux et menace de mort avant d'être placé en détention provisoire, a précisé le procureur de la République de Nancy, François Capin-Dulhoste.

L'auteur présumé de la fusillade est un délinquant multirécidiviste au lourd passé judiciaire: depuis 2001, cet homme âgé de 38 ans a été condamné à 30 reprises à des peines de prison ferme, principalement pour des faits de vols et de violences, ainsi que pour des délits routiers, a ajouté le procureur.

Il avait été libéré le 6 avril après avoir purgé deux peines de six et douze mois de prison pour refus d'obtempérer, violences aggravées et vol en récidive.

Mercredi, 63 gendarmes sont arrivés dans la petite ville de Villerupt, proche des frontières luxembourgeoise et belge, pour prêter main forte «jusqu'à la fin de la semaine» aux agents locaux, a annoncé la préfecture. Ils vont patrouiller dans Villerupt, notamment sur des points de trafic de drogue.

Les élus locaux ont affirmé avoir demandé de longue date des effectifs de police et de gendarmerie supplémentaires pour faire face au développement du trafic de stupéfiants, favorisé par la proximité immédiate de la Belgique et du Luxembourg.

Sur place, une escalade de la violence entre bandes rivales avait fait l'objet de plusieurs signalements récents par les autorités. La fusillade pourrait avoir été conduite en représailles à l'humiliation récente d'un membre de la fratrie du suspect, filmée et diffusée sur des réseaux sociaux, selon une source proche du dossier.

La fusillade de samedi a fait cinq blessés, dont trois graves, mais leurs pronostics vitaux ne sont plus engagés.