Harry et Meghan évitent la catastrophe après avoir été pris en chasse par des paparazzi

Le prince Harry, Meghan Markle et la mère de cette dernière ont été pourchassés en voiture pendant plus de deux heures mardi à New York.

Cette poursuite aurait pu être «catastrophique», selon le porte-parole du prince au média britannique Sky News.

«Cette poursuite incessante, qui a duré plus de deux heures, aurait pu résulter en plusieurs collisions avec d’autres automobilistes. Des piétons ainsi que deux agents du Service de police de la Ville de New York ont aussi été frôlés», a-t-il expliqué.

Le couple se trouvait à New York où la duchesse de Sussex a reçu un prix «Woman of Vision» lors du gala de la «Ms. Foundation for Women's».