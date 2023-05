Kate Middleton aurait refusé de faire la révérence à la reine Camilla lors du couronnement

Kate Middleton aurait refusé de faire la révérence à la nouvelle reine Camilla lors du couronnement le 6 mai dernier, et selon un biographe royal, la Princesse de Galles était même en «colère» contre la nouvelle monarque, rapporte le New York Post.

Tom Bower affirme que c’est en raison de la liste d’invités au couronnement que Kate Middleton aurait refusé de faire la révérence à la reine en quittant l’abbaye de Westminster.

AFP

Selon M. Bower, la Princesse de Galles aurait été en colère de n’avoir pu inviter que quatre membres de sa famille au couronnement, contrairement à Camilla, qui a pu compter sur la présence de 20 personnes.

«Si vous regardez les images du couronnement, lorsque le roi et la reine quittent les trônes et se dirigent vers la sortie de l'abbaye de Westminster, vous verrez que tout le monde s'incline et fait la révérence au roi et que personne ne bouge d'un membre, d'un muscle, lorsque Camilla passe», dit M. Bower dans un article du New York Post.

AFP

«Et c'est parce qu'ils étaient en colère contre Camilla», poursuit-il.

Il affirme d’ailleurs que cette tension s’est ressentie au concert royal le lendemain lorsque le prince William n’a fait aucune référence à la reine Camilla lors de son discours.