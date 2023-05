La maison d'un complotiste passe au feu après avoir engorgé le 911

Le complotiste Jonathan Blanchette a fait vivre un calvaire aux pompiers qui ont tenté de le sauver des flammes la maison où il demeure en Montérégie, quatre jours seulement après avoir inondé d’appels inutiles le 911 durant 5 h.

• À lire aussi: EN VIDÉO | La police arrête ce complotiste qui engorge le 911

«Quand les pompiers vont éteindre un incendie, ils sont là pour aider et sauver des vies. C’est pas nous qui allumons le feu. Il n’y a pas de raisons de nous menacer de même», explique au Journal Terry Rousseau, directeur du Service de sécurité incendie de Vaudreuil-Dorion.

CAPTURE D’ÉCRAN D’UNE VIDÉO PUBLIÉE SUR LE FACEBOOK DE JONATHAN L’INDIGO BLANCHETTE

Son équipe est intervenue samedi dernier, vers 19 h 15, pour éteindre un brasier dans une résidence sur la rue Bourget où vit le complotiste Jonathan Blanchette. Ce dernier, surnommé «Jo L’indigo», mousse sa popularité sur internet en partageant de fausses informations et des théories du complot depuis le début de la pandémie.

Voyez ci-dessous la vidéo tournée par Jonathan Blanchette durant l'incendie :

Prêt à se battre

Selon le directeur du Service de sécurité incendie, M. Blanchette refusait de collaborer avec les pompiers et préférait se filmer avec son cellulaire en criant des balivernes à leur arrivée.

«Ils ont sorti un Winnebago [véhicule récréatif] de leur entrée, qu’on avait interdit de déplacer, et il est passé sur nos boyaux. Ça influence le débit d’eau et ça peut être très dangereux pour nos pompiers», raconte M. Rousseau, en soupirant.

CAPTURE D’ÉCRAN D’UNE VIDÉO PUBLIÉE SUR LE FACEBOOK DE JONATHAN L’INDIGO BLANCHETTE

Il ajoute que le colocataire de Jonathan Blanchette a aussi offert à un des pompiers de se battre avec lui. «On voit le genre d’individu...», laisse-t-il tomber.

Rappelons que le complotiste a fait parler de lui quatre jours avant l’incendie puisqu’il avait harcelé des répartiteurs du 911 durant près de 5 h, en les appelant plus de 50 fois . L’homme s’était même filmé, en direct, sur sa page Facebook et en les insultant. Il avait finalement été arrêté par la Sûreté du Québec (SQ) et accusé au criminel.

Vidéo durant laquelle Jonathan Blanchette a été arrêté par la police après avoir harcelé des répartiteurs du 911 la semaine dernière:

Victime d’un cocktail Molotov?

Comme si ce n’était pas assez, Jonathan Blanchette a encore donné un triste spectacle samedi, en direct, sur ses réseaux sociaux, alors que les pompiers tentaient d’éteindre le feu chez lui à Vaudreuil-Dorion.

«La maison brûle, il y a eu un [cocktail] Molotov sur le toit», prétend l’homme de 36 ans dans cette longue séquence de 12 minutes où il s’époumone en parlant seul devant sa caméra.

Or, selon le Service de sécurité incendie local et la Sûreté du Québec, aucune trace de cocktail Molotov n’a été trouvée sur les lieux. De plus, rien ne laisse croire que le feu chez «Jo L’indigo» est de nature criminelle.

CAPTURE D’ÉCRAN D’UNE VIDÉO PUBLIÉE SUR LE FACEBOOK DE JONATHAN L’INDIGO BLANCHETTE

«On sait que le feu a commencé sur le balcon, mais on n’a pas pu déterminer la cause exacte. On n’a pas pu déterminer non plus que c’était criminel, sinon, il y aurait une enquête et les policiers auraient pris le relais», assure Terry Rousseau.

Il précise d’ailleurs que la maison où vit Jonathan Blanchette depuis peu est désormais inhabitable en raison des dommages causés par les flammes et la fumée.