L’homme qui a abattu la belle-fille d’un ex-mafieux a enfreint un «code d’honneur» du crime organisé en s’en prenant à la famille. Est-ce le début d’une nouvelle ère de règlements de comptes?

«On se rend compte que le crime organisé a franchi une frontière qu’on pensait intouchable», d’analyser l’ancien sergent-détective du Service de police de la Ville de Montréal, André Gélinas.

Claudia Iacono a été prise pour cible dans un stationnement donnant sur la rue Jean-Talon Ouest, devant son commerce.

«Il y avait probablement une façon de faire, qui excluait de toucher à certains membres de la famille.»

Ce dernier croit qu’il pourrait effectivement s’agir d’un tournant dans le monde criminel.

«C’est un niveau de plus dans le mépris qu’ils peuvent avoir pour la vie humaine.»

Iacono était l’épouse d’Anthony Gallo, le fils du défunt mafioso Moreno Gallo - assassiné par balles en 2013 dans un restaurant à Acapulco, au Mexique. L’enquête déterminera si c’est la femme et non lui qui était ciblée dans le VUS.

«C’est sûr et certain que ça nous amène à une nouvelle ère qui n’existait pas, prévient l’ancien du SPVM. On se rend compte qu’il y a déjà eu d’autres frontières qui ont été transgressées dans le passé, lorsque le père de Vito Rizzuto, Nicolo Rizzuto, a été abattu dans son domicile. Ce sont des choses qui avaient également surpris.

«On se rend compte que le mépris est tout à fait présent dans leurs exactions.»

Claudia Iacono a déjà été visée par de telles exactions, puisque son commerce a déjà subi des méfaits. Sa belle-mère a fait l’objet d’un enlèvement en 2019 par des individus.

Moreno Gallo s’était montré déloyal à l’égard du clan Rizzuto et ce désaveu «laisse probablement encore des traces», croit André Gélinas.

«Le crime organisé italien a une mémoire excessivement longue.»

À savoir si la réplique pourrait venir prochainement, le crime organisé italien, contrairement à d’autres souches, «n’est pas vraiment impulsif». Il ne demeure pas prévisible pour autant. À preuve, personne n’a vengé la tentative de meurtre sur la vie de Leonardo Rizzuto, le 15 mars dernier.

«C’est sûr que la situation actuelle pourrait déclencher une réaction difficile à prévoir, mais c’est vraiment les semaines ou mois à venir qui vont nous permettre d’évaluer.»

Pendant que la scène de crime est passée au peigne fin par les enquêteurs, qui rencontreront des témoins, les informateurs du milieu criminel seront mis à contribution afin de partager de l’information pertinente.

Rappelons qu’aucune arrestation n’a eu lieu en lien avec le meurtre de Claudia Iacono, commis en plein jour devant plusieurs innocents passants.

Un deuxième meurtre a été commis dans la métropole dans la nuit de mercredi, précisément dans un stationnement du quartier Ahuntsic.

Pourrait-il y avoir un lien avec celui devant le salon Deauville, dans Notre-Dame-de-Grâce, quelques heures plus tôt?

«Le monde criminel est vaste, il y a plusieurs organisations et intérêts, mais je suis convaincu que les enquêteurs au dossier avaient probablement cette même question, soulève André Gélinas.

«Une flambée de violence dans des situations comme celles-là, c’est toujours préoccupant.»