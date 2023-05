Le prix des pâtes fait bouillir les Italiens

Le prix des aliments augmente de façon significative un peu partout dans le monde, mais voilà que l’Italie, au premier rang pour la consommation et la production de pâtes, voit le prix de celles-ci exploser.

D’ailleurs, la présidente du conseil des ministres, Giorgia Meloni, a convoqué une réunion d’urgence du cabinet pour discuter de cette question il y a quelques jours.

«Il y a des aliments dont le prix va augmenter et ça va passer sous le radar, mais c’est certain que lorsqu’on parle de l’Italie, les pâtes c’est une partie importante de leur alimentation», explique Maryse Côté-Hamel, professeure des sciences de la consommation à l’Université de Laval.

Le prix du blé en cause

Le prix des pâtes augmente deux fois plus vite que le niveau d’inflation au mois de mars et avril et le blé pourrait être l’élément responsable de cette hausse fulgurante.

«Le prix du blé dur a considérablement augmenté en 2022», explique Mme Côté-Hamel. «Maintenant que le prix du blé dur est redescendu, mais que le prix des aliments transformés comme les pâtes alimentaires augmente, plusieurs se posent des questions.»

L’experte note également que les produits disponibles en tablette présentement peuvent avoir été fabriqués avec du blé qui a été acheté en 2022 alors que le prix de la matière première était beaucoup plus élevé.

Les producteurs soupçonnés de collusion

Bien qu’elle préfère laisser les politiciens du pays se positionner sur cette accusation, Mme Côté-Hamel affirme qu’il est étrange que l’augmentation ne se soit pas faite à la même vitesse partout au pays.

«On voit une augmentation beaucoup plus rapide notamment dans la région de la Toscane, alors que dans le nord de l’Italie, l’augmentation est beaucoup plus réduite», affirme Mme Côté-Hamel. «Toutefois, ça ne veut pas dire qu’il y a collusion, puisqu’il y a plusieurs facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte.»