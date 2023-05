L’entente de principe approuvée chez Agropur

L’entente de principe signée lundi chez Agropur a été adoptée mercredi par 61 % des travailleurs de la coopérative laitière, mettant fin à une grève qui a entraîné le gaspillage de plus de 300 000 litres de lait.

Faute d’arriver à une entendre avec leur employeur, les travailleurs avaient déclenché la grève le 8 mai.

«La principale demande des employés, c'était un rattrapage salarial. Agropur payait les Beaucerons significativement moins cher que les autres employés du Québec, et ça ne passait plus. Maintenant, ce n'est plus le cas, et nos consœurs et confrères pourront exercer leurs emplois dans la dignité», a commenté par communiqué Marc Béliveau, permanent syndical à la Section locale 1999 du Syndicat des Teamsters responsable de ces négociations.

Les travailleurs étaient sans contrat de travail depuis le 31 janvier.