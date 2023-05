Lettre à nos alliés, en cette Journée contre l’homophobie et la transphobie

Qui sont nos alliés* ? En écrivant ces mots pour souligner la Journée contre l’homophobie et transphobie du 17 mai, Caroline et moi prenons le temps de nous poser la question. Qu’est-ce qu’un allié, qui sont ces alliés et quel est leur rôle en 2023?

Chaque jour, comme membre de la grande communauté LGBT+, nous menons, chacun à notre façon, un combat contre des préjugés tenaces.

Un masque

Rafaël: À quoi penses-tu quand je te dis être allié des personnes LGBT+, Caroline?

Caroline: Pour moi, un allié, c’est une personne qui soutient ma réalité sans pourtant que ce soit la sienne. Mes parents et ma sœur par exemple, sont mes alliés les plus importants. Ils accueillent qui je suis, sans forcément tout comprendre, mais sans juger. Finalement, quand je pense à ce qu’est un allié, c’est une personne qui me défendra en mon absence. Toi, Rafaël, quel sont les impacts que tes alliés ont sur ta vie?

Rafaël: J’ai porté une grande partie de ma vie un masque, j’ai joué un rôle qui n’était pas le mien pour plaire et surtout pour ne pas déplaire. J’ai eu peur un bon bout de chemin que mon orientation sexuelle m’isole. Aujourd'hui, à 30 ans, 13 ans après mon fameux coming-out, je me sens en sécurité plus que jamais, car j'ai un réseau d’alliés. Des amis, des collègues, des patrons qui me permettent tout naturellement et à temps plein d’être qui je suis. Avec ces gens, j’ai une pause de ce combat.

Aujourd’hui, ça fait 20 ans que cette initiative québécoise existe pour rappeler qu’il faut se tenir face au jugement et que pour y arriver, les alliés sont essentiels. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin!

Chaque personne de la communauté LGBT+ vit son parcours différemment et peut faire face à différentes formes d’oppressions. Certains ont des privilèges que d’autres n’ont pas, mais ce qui nous unis, c’est de savoir que nous passerons une bonne partie de notre vie à justifier notre différence qui, contrairement à la croyance populaire, n’est pas un choix.

Caroline : Qu’est-ce qui te confronte le plus encore aujourd’hui en 2023?

Rafaël : Moi, je le sais que chaque personnes lesbienne, gai, bisexuel, trans et toute autre personne queer sont valides. Ce qui est difficile, c’est de faire comprendre au reste de la société que personne ne veut prendre la place d’un autre, mais simplement trouver sa place. De là, l’importance des alliés, elles peuvent être ces personnes qui créent le lien entre nous et le reste de la grande famille qu’est le Québec.

Solidarité

La recette pour être un allié peut être simple: poser des questions avec de bonnes intentions, être à l’écoute, avoir de l’humilité, être dans la bienveillance et soutenir nos proches!

C’est correct et normal de ne pas tout comprendre, ça n’a rien de simple l’humain. Il faut simplement avoir de bonnes intentions, soyons solidaires entre nous.

Pensez-vous être ces alliés ?

Rafaël Provost, Directeur général d’Ensemble pour le respect de la diversité

Caroline Boivin, Adjointe à la direction et aux communications