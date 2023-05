Le médecin de famille Frédéric Picotte répond aux questions du public dans le cadre de sa chronique hebdomadaire à l’émission Le Québec Matin sur les ondes de LCN.

Cette semaine une téléspectatrice s’inquiète de voir sa fille de 16 ans saigner souvent du nez.

«Dois-je m’inquiéter? Est-ce que c’est dangereux?» Le Dr Picotte se fait toutefois rassurant.

«La plupart du temps, c’est bénin, ce n’est pas dangereux. Ce que l’on voit comme cause fréquente, c’est quand il fait sec, il manque d’humidité dans l’air. Classiquement, l’hiver, lorsqu’on utilise le feu au bois, le foyer. On en voit aussi lorsqu’il y a des [certains virus] ou des allergies», explique le médecin.

Les enfants ont aussi tendance à s’infliger des blessures à l’intérieur des narines avec leurs ongles, ou les doigts, ce qui provoquer des saignements.

Que faire en cas de saignements?

«Je vous donne la recette. On commence par se moucher ou moucher l’enfant abondamment. On veut sortir les sécrétions, on veut sortir les caillots. On va peser sur le bout du nez. Il ne faut pas toujours vérifier si ça saigne. On pèse constamment. Idéalement 5 minutes pour les jeunes enfants, mais dans un monde idéal je dirais même 10 minutes, sans arrêter. Après on regarde ce qui se passe. Si on suit ça, généralement on en vient à bout.»

Quand consulter?

«Si l’ado a des saignements ailleurs, aux gencives, qu’il a des ecchymoses des bleus un peu partout. Même chose si on sait qu’il y a des problèmes de coagulation dans la famille, de saignements abondants, ça se peut qu’on aille un peu plus loin.»

Aussi, si la personne saigne de deux à trois fois par semaine malgré une bonne hygiène nasale, de l’hydratation, l’utilisation d’un décongestionnant ou d’un onguent, le médecin pourrait transmettre le cas à un ORL.

Saignement grave

Un saignement grave ne ressemble pas à un saignement de nez «local».

«Ce genre de saignement postérieur... ça parait! Ça va durer plus de 30 minutes, même si on essaie de comprimer. On va voir l’enfant cracher du sang, des caillots, parfois il va vomir du sang, parfois ça va couler par les deux narines. Si on a une situation comme ça, on s’en va à l’urgence», explique Dr Picotte.

Il suggère aux gens qui saignent souvent du nez d’utiliser un décongestionnant et d’appliquer une pression, et généralement cela va généralement améliorer la situation.

***Voyez sa chronique intégrale dans la vidéo ci-dessus.***