Meurtre d’un jeune Saguenéen à Montréal: son désir d’argent facile lui coûte la vie

Son désir de faire de «l’argent facile» aura mené son fils dans sa tombe, déplore avec émotion la mère du jeune homme de 28 ans dont le corps a été découvert mercredi dans Ahuntsic, à Montréal.

Alex Hudon baigne dans la criminalité depuis une dizaine d’années, si l’on se fie à son impressionnant dossier criminel. Bien qu’il soit issu d’une famille aimante et fonctionnelle de Chicoutimi, il a toujours eu tendance à se lier d’amitié avec les mauvaises personnes.

«C’était plus fort que lui, lance en larmes Audrey Fortin, sa maman. Il est tombé dans le monde du crime pour faire de l’argent facile. Il a toujours pensé que le bonheur se trouvait dans l’avoir. Il souffrait d’un grand mal de vivre.»

Peu d’aide

Dans un témoignage bouleversant, la mère de famille du Saguenay insiste sur le fait que son fils est l’un parmi tant d’autres. Selon elle, peu d’aide existe au Québec pour les familles des jeunes qui tombent dans la criminalité et dans la drogue.

«J’ai tout essayé comme parent, dit-elle. Et il avait une famille derrière lui, ce qui n’est pas le cas de tout le monde. Quand il était en prison, il parlait avec d’autres personnes qui n’avaient aucun soutien et il me disait à quel point il se trouvait chanceux de nous avoir. Et il a quand même fini par se faire tuer. C’est d’une immense tristesse.»

Sa mère affirme qu’avec les années, elle a fini par poser moins de questions sur ses agissements et ses sources de revenus afin de conserver une bonne relation avec lui. Mais son cœur de mère savait qu’il n’avait pas repris le bon chemin depuis sa sortie de prison il y a environ un an.

«Dernièrement, il était content parce qu’il avait pu s’acheter un char et se louer un appartement, mais au fond, tout ça l’a mené dans sa tombe», se désole Mme Fortin.

Une balle

Le corps d’Alex Hudon a été découvert vers 3h du matin dans un stationnement situé à l’angle du boulevard Henri-Bourassa et de l’avenue Bois-de-Boulogne. Le jeune homme avait été atteint par un projectile à l’abdomen et était sans vie à l’arrivée des services d’urgence.

Erik Peters / Agence QMI

Malgré les nombreux immeubles à logements situés à proximité, personne n’a semblé entendre de détonation puisqu’il n’y a pas eu d’appel au 911 avant la découverte de son corps.

Les enquêteurs et l’identité judiciaire de la police de Montréal ont été dépêchés sur place afin d’ériger une scène de crime, qui a finalement été levée en après-midi. Aucune arrestation n’a été effectuée pour l’instant.

En 2016, Alex Hudon avait fait la manchette après avoir été condamné à 30 mois de prison pour avoir commis une série de vols au Saguenay. Il avait notamment dérobé 14 armes à feu chez un collectionneur, en plus d’avoir volé de l’argent, des cigarettes et des billets de loto dans un dépanneur. Un important problème de consommation de drogue avait notamment été soulevé pour expliquer ses gestes.