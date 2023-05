Montréal de plus en plus prisé pour le tourisme de luxe

Des acteurs de partout dans le monde se réunissent à Montréal pour discuter de tourisme de luxe.

D’ailleurs, la ville a été choisie pour le congrès, car il s’agit d’un endroit de plus en plus prisé par les touristes qui souhaitent faire ce genre de voyage.

400 personnes de 35 pays différents, faisant partie de l’industrie du tourisme, se sont rencontrées pour parler du développement du tourisme de luxe dans la métropole.

«On attire de plus en plus cette clientèle-là Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal. «C’est une clientèle qui grandit à environ 6,2% ou 6,3% de croissance annuellement, versus la croissance mondiale qui est environ à 4,2%.»

Selon M. Lalumière, Montréal a beaucoup à offrir aux touristes qui souhaitent explorer la culture, l’environnement et la nourriture, et l’art de façon extravagante.

«Il y a le Royal Mount qui s’en vient qui va attirer cette clientèle et on a tous les designers montréalais», explique-t-il. «On a un très beau produit et une offre très diversifiée.»