Moratoire des pompiers: «Chaque dossier ne se retrouve pas sur le bureau de la mairesse», se défend Valérie Plante

Face à la confusion concernant la levée d’un moratoire des pompiers de Montréal, la mairesse Valérie Plante se défend que chaque dossier technique ne se retrouve pas sur son bureau et que le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) prend ses propres décisions.

«Ça n’a pas été une journée facile hier», a lancé d’entrée de jeu l’élue lors d’un point de presse mercredi après-midi.

«Je ne veux pas minimiser, mais c’est important pour moi de dire que le SIM prend des décisions. Nécessairement, chaque dossier ne se retrouve pas sur le bureau de la mairesse», a-t-elle affirmé.

Le SIM aurait mis fin à un moratoire lancé en 2018 sur l’application de la réglementation sur les sorties de secours des bâtiments dans les jours qui ont suivi l’incendie d’un bâtiment patrimonial dans le Vieux-Montréal, rapportait lundi le «Globe and Mail».

D’après le quotidien, cette suspension avait empêché l’examen de la sécurité de cet édifice, dont le brasier a fait sept morts et neuf blessés le 16 mars dernier.

Ce moratoire ne concernait pas les inspections, a rappelé Mme Plante. Il s’agit plutôt des suivis devant la cour lorsqu’un propriétaire est récalcitrant pour les mises aux normes de son bâtiment.

«Les outils que détient le SIM, c’est d’aller en cour et d’avoir une preuve qui se tient. C’est cet élément-là qui ne tenait pas la route. Le DPCP a dit au SIM ce n’est pas solide ce que vous nous amenez comme preuve donc on ne va pas aller plus loin», a résumé l’élue.

Une date de levée floue

La mairesse avait indiqué mardi qu’elle n’était pas au courant de l’existence de ce moratoire avant l’article du média.

En début de journée, elle avait alors déclaré que le moratoire avait été levé en 2021. Or, quelques heures plus tard, la direction du SIM mentionnait qu’ils sont en processus de le lever depuis 2022.

Mme Plante a donc décidé de mandater le contrôleur général pour accompagner la direction du SIM à faire la lumière sur la situation.

«Je veux comprendre à quel moment la décision a été prise», a-t-elle expliqué. «Est-ce qu’on a pris la bonne approche, est-ce que ça prend trop de temps, est-ce qu’il faut mettre des ressources supplémentaires? Tout est sur la table.»

Responsabilité partagée

Si la mairesse reconnaît l’implication de la Ville et du SIM dans ce dossier, elle a martelé à plusieurs reprises qu’ils ne sont pas les seuls à devoir être pointés du doigt.

«La sécurité des bâtiments, c’est la responsabilité de tout le monde», a-t-elle soutenu.

Elle a notamment rappelé que les propriétaires ne doivent pas être oubliés dans l’équation, tout comme la Régie du bâtiment du Québec.

«C’est assez complexe dépendamment du type de bâtiment, ça peut-être une responsabilité partagée entre le SIM et la Régie du bâtiment», a justifié Mme Plante.