«Nous dressons des chiens» : une mère qui utilise des AirTag sur ses fillettes se fait critiquer

Une maman de deux fillettes a partagé sur TikTok un truc parental qu’elle jugeait utile, mais a dû affronter une majorité de commentaires négatifs des internautes.

Vada Stevens, 24 ans, résidant en Caroline du Nord, est suivie par plus de 1,2 million de personnes sur TikTok. Elle a expliqué qu’elle avait acheté des AirTag pour les placer sur ses fillettes de 2 et 4 ans.

Elle raconte aussi qu’elle n’a qu’à appuyer sur le bouton pour déclencher un son sur le AirTag. Lorsque le fait, ses filles l’entendent comprennent que leur mère les appelle et vont la rejoindre.

Le AirTag est placé dans un bracelet qui ressemble à une montre sur le bras des enfants, rapporte le MailOnline.

Dans son clip, qui a jusqu'à présent été visionné plus de 1,7 million de fois, la maman explique: «J'ai vu un TikTok sur une maman qui met des AirTags dans des bracelets sur ses enfants et j'ai pensé que c'était la chose la plus cool.»

«Vous pouvez les trouver sur Amazon. Vous pouvez les suivre et émettre un bip sonore et vous pouvez entraîner vos enfants à venir quand ils entendent le bip sonore.»

Outre la vidéo, la légende qui l’accompagne en fait sourciller plusieurs.

«Aujourd'hui, nous dressons des chiens.»

Bien que certains utilisateurs de médias sociaux aient loué l'idée, il semble que la plupart n'aient pas été impressionnés.

«Les enfants ne sont pas des animaux, arrêtez de les suivre avec des dispositifs. Cherchez-les normalement !» Un autre internaute a ajouté : «c'est effrayant!»

Et un troisième a simplement dit: «Ce doit être une blague.»

La maman a ensuite précisé en entrevue à Today qu’elle est extrêmement paranoïaque à propos de tout ce qui concerne la sécurité. «Je pensais que les bracelets étaient géniaux. Mon enfant de deux ans ne fait pas attention et s'enfuit, donc si elle se perd, l'AirTag est un moyen idéal pour la retrouver.»

Elle a aussi affirmé que la parentalité était devenue une sorte de compétition pour beaucoup.

«De nos jours, vous ne pouvez jamais être trop protecteur. Les gens pensent que je suis une mère folle, l'un d'eux a même dit que je devais inscrire mon enfant à une thérapie... Je fais cela pour éviter que mes enfants ne soient jamais pris ou perdus. Je vais faire de mon mieux pour savoir exactement où ils se trouvent», a-t-elle conclu.