Pierce Brosnan milite pour un troisième Mamma Mia!

Pierce Brosnan a évoqué la possibilité de jouer dans un troisième film Mamma Mia!

Dans une interview pour E! News, l'acteur britannique a été interrogé sur la possibilité d'apparaître dans un nouveau volet de la franchise. Après avoir joué dans le deuxième épisode de la saga, Mamma Mia! Here We Go Again, en 2018, il a déclaré qu'il serait prêt à reprendre son rôle dans un troisième film, en particulier si sa camarade du long-métrage de 2008, Meryl Streep, l'y rejoignait.

« Reviens, Meryl, quand tu veux. S'il te plaît! Tu es toujours dans mon cœur », a-t-il déclaré dans son interview.

Pierce Brosnan a affirmé que sa collègue ne refuserait pas de terminer la trilogie malgré son absence du deuxième film. « Je pense que tout le monde aimerait revenir pour faire un troisième, a-t-il déclaré. Il y a tellement d'amour et de joie. Il y a une histoire à raconter, j'en suis sûr. »

Le scénariste et réalisateur de Maman Mia! Here We Go Again, Ol Parker, avait précédemment déclaré à Marie Claire que l'équipe avait décidé de tuer le personnage de Meryl Streep dans le deuxième film parce que l'actrice « ne fait jamais de suites ».

« C'est moi qui ai dit, je pense qu'elle devrait être morte, a-t-il expliqué. Je pense que vous devriez faire un film sur le fait de surmonter une perte, de surmonter quelque chose, de se relever et de devenir soi-même. »