Québécois tué au Mexique: il a envoyé un message vocal inquiétant à sa petite amie avant de mourir

Le Québécois Victor Masson craignait visiblement pour sa sécurité après avoir rencontré des gens dans un bar dans la nuit de dimanche à lundi, avant d’être tué par balle, à Puerto Escondido au Mexique.

Selon ce que sa conjointe Eiva Castillo a raconté à des médias mexicains, l’homme de 27 ans devait rester à l’hôtel ce soir-là afin de se reposer pendant qu’elle allait au restaurant avec des membres de sa famille.

Mais après environ une heure, il lui aurait dit qu’il allait finalement sortir. Puis, vers minuit, elle aurait reçu de sa part un message vocal qui n’avait rien de rassurant.

Danger

«Je n’ai aucune idée de ce qui se passe. Si je te texte le mot “danger”, trouve ma localisation et appelle la police», peut-on entendre dans un extrait du message vocal attribué à Victor Masson et diffusé par le réseau télévisé N+.

«Un groupe d’individus m’a approché. C’est bizarre. C’est comme si je suis coincé avec eux», poursuit le Québécois en anglais, affirmant qu’aussitôt qu’il essaie de partir, on lui demande de rester.

Capture d'écran tirée d'un reportage de la chaîne N+

Une demi-heure plus tard, Victor aurait recontacté son amoureuse pour lui dire qu’il allait la rejoindre. Elle lui a répondu qu’elle se rendait à leur hôtel et n’a plus eu de nouvelles, relate-t-elle dans une entrevue au journal télévisé de la chaîne Imagen.

À 15 h le lendemain, un coup de fil des autorités lui apprenait la mort de Victor, qui aurait reçu un tir dans le dos. Son corps a été retrouvé à l’intérieur de leur véhicule loué, dans le secteur d’Arroyo Seco.

Incompréhensible

«Sincèrement, je ne peux pas croire que Victor ait vécu 27 ans en santé et en sécurité au Canada, et qu’il vienne visiter mon pays et qu’il soit tué en moins d’une semaine et demie», se désole Eiva Castillo dans le reportage de N+, d’un air désemparé.

Toujours selon la chaine mexicaine, Victor aurait soupé dans un restaurant, La Parilla, où il aurait été victime d’un vol.

Son portefeuille n’aurait pas été retrouvé, contrairement à son passeport, celui de sa conjointe et son cellulaire, qui étaient toujours dans la voiture, soutient la jeune femme.

Le Québécois aurait fait deux appels à l’aide au 911 et aurait affirmé avoir été attaqué par deux hommes et deux femmes. Vers de 3 h du matin, il aurait aussi tenté d’appeler son frère.

Les autorités mexicaines ont ouvert une enquête pour homicide.

— Avec la collaboration de Nora T. Lamontagne et Anne Caroline Desplanques