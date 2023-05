Recrutement de préposés aux bénéficiaires: Québec lance à nouveau une formation accélérée

Entre 3000 et 5000 nouveaux préposés aux bénéficiaires d’ici décembre : c’est ce que vise le ministre de la Santé, Christian Dubé, avec une formation courte de trois mois.

Il s’agit d’un programme qui va s’appliquer à toutes les régions du Québec à partir du 7 août prochain et les personnes inscrites pourront recevoir jusqu’à 12 000 $ en bourses. En contrepartie, les candidats doivent s’engager à travailler six mois à temps plein dans le réseau.

Les besoins sont criants sur la Côte-Nord. Depuis la pandémie, les préposés aux bénéficiaires quittent le navire en plus grand nombre. Selon le Centre intégré de Santé et de Service sociaux (CISSS), il manque entre 75 et 100 préposés aux bénéficiaires sur un plan d’effectif de 350 personnes.

Québec avait mis en place un programme semblable en mai 2020, c’est-à-dire une formation accélérée pour devenir préposés aux bénéficiaires avec un programme de bourse. Trois ans plus tard, 70% des personnes embauchées sont toujours dans le réseau nord-côtier.

Au Québec, il manque plus de 11 000 préposés aux bénéficiaires dans le réseau de la santé et les besoins grimperont à 15 000 d’ici 2027, selon le ministère.